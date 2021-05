Tres indicadores

José Luis Rodríguez Zapatero, en controvertida alocución, calificó la economía como un “estado de ánimo”. Una deducción que aspiraba a actualizar y simplificar aquella teoría clásica que establece una relación directa entre el bienestar emocional y el consumo. Sin acatar a rajatabla esta creencia (entre otros motivos porque alguien que no tuviera un céntimo y aun así fuera muy feliz no podría comprar ni un paquete de chicles), sí es cierto que la psicología de cada individuo repercute en la recuperación colectiva. Ayer coincidieron en Gijón tres circunstancias para nada casuales: calles repletas, hoteles semiocupados y el primer macroexamen municipal para lograr empleo en quince meses. No hace falta leerse los indicadores del Banco de España para darse cuenta de que algo está cambiando. Y que a peor es complicado ir.