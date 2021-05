Escaramuzas por unos retratos

Personalmente pasé alguna de esas situaciones embarazosas cuando en alguna recepción, algún visitante me interrogó acerca de los motivos por los que aquellos personajes merecían estar colgados en efigie pinturera en el edificio de nuestro Ayuntamiento. Mira, para eso bien podían los podemitas y la gentil dama de Carbayonia ponerse de acuerdo para expurgar de indeseables los noble muros consistoriales y colocar los de otras personas que mejor lo merezcan. Pero para eso, parece que no hay atrevimiento o conocimiento. Y que no nos vengan con la monserga del consenso.

Se aprovechó, por ejemplo, cuando la renovación del edificio lo que fue un avance al hacer desaparecer del decorado general a la Virgen de Covadonga, colocada allí durante el franquismo nacionalcatólico por el fervorín hipócrita de aquellos ediles de entonces, muchos de los cuales no resistirían el más mínimo análisis de sus vidas personales en cuanto a piedad y respeto a los valores cristianos que decían respetar.

Y, mientras estas animadas cuestiones llenan el transcurrir de las jornadas políticas locales, los desapegados mandamases provinciales prosiguen su campaña de ninguneo a nuestra ciudad. Ahí está esa nulidad política que es el actual habitante titular de Suárez de la Riva en Oviedo con esta villa lejos de sus pensamientos. Aguantemos.