Más ruindad, imposible

Parece imposible que alguien pueda ver en el abrazo de una voluntaria de Cruz Roja a un subsahariano exhausto, que ve cómo un compañero está aún peor que el, algo que no sea humanidad, solidaridad, empatía o amor al prójimo, por decirlo en el lenguaje que los ultras entienden, aunque no lo practiquen.

Pues bien, una personajilla de Vox, de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque no pueda olvidarlo, ha visto acoso sexual, y denuncia que el subsahariano aprovecha el momento para refocilarse con las tetas de la voluntaria. Vomitivo, asqueroso y posiblemente delictivo. Si eso no es incitación al odio, que venga Dios y lo vea.

Otros personajillos de Vox han cerrado filas alrededor de su correligionaria, quizá porque, habiendo ido a Ceuta a detener la “invasión”, no pudieron hacerlo al ver que el Ejército no se había desplegado para masacrar a los invasores, sino para ejercer labores humanitarias, y que, además, la tal invasión era una maniobra de un sátrapa como los que ellos defienden, que no dudó en poner en peligro la vida de unos cuantos críos, súbditos los llama él, para una de esas maniobras propagandísticas con la que de vez en cuando obsequia a su pueblo y a la comunidad internacional cuando le da una pataleta de niño mimado, muy mimado.

Ignoro si lo que dice la personajilla es lo que realmente siente o si simplemente lo dice pensando que es lo que sus votantes quieren oír. Cualquiera de los dos motivos apesta, y si es otro que yo no alcanzo a ver, también apesta. Como apesta la actitud de Casado, intentando una vez más pescar en río revuelto, acusando a Pablo Iglesias de haber provocado este conflicto por una nota en sus redes sociales hace semanas, en la que pedía el referéndum de la República Saharaui, referéndum que, por cierto, aunque sea con la boca pequeña, solicita la ONU, mientras sale a la luz la cordial entrevista que mantuvo con el partido más radical y nacionalista de Marruecos, que reivindica la anexión de Ceuta y Melilla, entre otras cosas. Esta entrevista se celebró hace unas semanas, y García Egea la justifica, “empírica y científicamente”, hablando del olfato político de Casado, “que la mantuvo anticipándose a los hechos actuales, con lo que queda demostrado que con Casado de presidente todo esto no hubiera ocurrido.” Más cinismo, imposible.

En las hemerotecas se puede consultar la reacción del Partido Socialista de Zapatero cuando el Gobierno de Aznar sufrió la invasión de Perejil. Merece la pena hacerlo, comparar y luego hablar de patriotismo.

Mientras tanto, una vez más seguimos sin saber los pactos secretos que existen entre la monarquía alauita y la española, que impiden tomar medidas drásticas para cortar de raíz los berrinches del sátrapa marroquí, a quien además estamos pagando millones de euros por la “subcontratación” de la seguridad en nuestras fronteras, que, por cierto, son también las de Europa.