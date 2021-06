Violencia sobre la mujer y Rociito

Causa estupor la frivolidad con la que se aborda el que es sin duda un problema estructural de nuestra sociedad: responde a unos estereotipos no tan pretéritos como suponemos, afecta a mujeres de cualquier condición social y se está detectando peligrosamente en las generaciones más jóvenes. Poner el foco, por tanto, en esta cuestión es más que necesario, pero la forma en que se hace podría suponer una banalización de lo que verdaderamente es un preocupante indicador de nuestra evolución como sociedad. Es curioso poner por bandera un supuesto (más curioso es que lo haga la ministra del ramo) que no cuenta con el apoyo de una sola resolución judicial. Que los juzgados pueden equivocarse es obvio, como nos equivocamos todos, pero si se ahonda mínimamente en la cuestión, los titulares del documental (así es como lo han llamado) no superan la más benévola de las auditorías. Y con esto no decimos ni que él o ella tengan razón, no es tal nuestro cometido, pero sí señalamos que abordar un problema como éste exige, como poco, rigor.

Corremos el riesgo de provocar una seria desafección hacia los únicos medios que pueden ofrecer inmediatez para la protección de las víctimas, que son sus denuncias y el amparo de los Juzgados especializados. Una decisión judicial no puede corregir una forma arcaica de entender las relaciones desde la óptica del machismo, que es lo que subyace a este problema, pero sí puede ofrecer una protección inmediata a una mujer que esté siendo víctima de este tipo de violencia, para poder poner fin a la situación en la que esté inmersa, y alejarse de su maltratador.

Para evitar llegar a esos extremos, necesitamos la concienciación y la educación de todos, pero en el momento actual, si generalizamos el mensaje de que no sirve de nada de denunciar, o desde otra interpretación, que la cuestión del maltrato es un mantra que repiten algunas mujeres cuando sus relaciones no son los satisfactorias que esperaban, estaremos alejándonos de lo que debe ser un posicionamiento unánime como sociedad, como es el rechazo absoluto a este tipo de violencia y a los esquemas que la originan. Cinco víctimas mortales en una semana son razones más que suficientes para pararse a pensar en lo que estamos haciendo mal.