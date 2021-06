Chiringuitos del PSOE: la Zalia

La justificación para crear estos chiringuitos siempre tiene un denominador común: perseguir mayor agilidad en la gestión para solventar los lentos procesos administrativos y los controles públicos a los que se tiene que dar cuenta, sean parlamentarios o municipales. En el caso de la Zalia, sociedad pública 100%, el control se redujo notablemente con la dilución de los socios en participaciones minoritarias y así no tener que figurar en el sector público autonómico evitando molestos controles o rendición de cuentas ante el parlamento.

Una primera sorpresa que causa la constitución de esta sociedad es la participación de Ayuntamiento y Autoridad Portuaria de Avilés, no sólo porque todo el suelo sobre el que se desarrolla la actuación está en Gijón a más de 20 kilómetros, sino porque compite con las áreas industriales y portuarias de Avilés. Resulta también discutible que la Autoridad Portuaria de Gijón, con abundante suelo industrial tras la ampliación de El Musel, tuviese especial interés en pertenecer a una sociedad competidora con el suyo. Y sorprende también que existiendo Sogepsa (otro chiringuito público regional) con fines similares y en la que ya participan también los dos ayuntamientos, se la excluyera de promover este desarrollo industrial. Pero donde mandaba patrón socialista...

Tras las necesarias modificaciones de planeamiento, compra de terrenos y expropiaciones por CUOTA y Ayuntamiento, se licitaron en 2010 las obras de urbanización de una primera fase de 702.353 m2 por un importe de 44.693.509 de euros que fueron recepcionadas en 2015. A partir de ese momento la Zalia ha estado prácticamente paralizada quedando pendiente la construcción de la subestación eléctrica, el desvío de las líneas de alta tensión de EDP y Arcelor, así como el cableado interior de las obras, que suponen unos 14 millones de euros de inversión y son imprescindibles para su comercialización. En otro alarde de incompetencia el Principado tampoco ha sido capaz en 15 años de finalizar unos accesos adecuados a la llamada Zona Logística, pieza fundamental para su desarrollo, con lo que en 2021 no está formalizada ninguna venta de parcela y, entre otras oportunidades, se ha desperdiciado la posible instalación de empresas como Amazon ante el mutismo total de los socios.

La ineficaz sociedad ha estado en riesgo de disolución en 2013 y 2014 alcanzando en 2019 un elevadísimo nivel de endeudamiento de 116.682.562 euros, y es por ello “que tanto la depreciación en el principal activo realizable que posee la sociedad (parcelas) como el incremento paulatino del pasivo exigible (el endeudamiento) han provocado una acusada disminución de la solvencia financiera de la entidad” según informe de la Sindicatura de Cuentas de 2018.

¿Y quién paga la fiesta? Se podría pensar que de acuerdo a los porcentajes de participación de los socios las cargas que supone el cienmillonario endeudamiento de la sociedad se repartiese proporcionalmente. Pero una cosa es prestarse a participar sumisos a las pretensiones del gobierno socialista autonómico, y otra muy distinta es pagar “su fiesta”. Sin otro fundamento que el de “acuerdos societarios” el Principado de Asturias - con el 40% de la sociedad - se ha hecho cargo de más del 92% de sus obligaciones económicas superando éstas los 100 millones de euros de los que lleva desembolsados más de 60.

Por si fuera poco, a este gasto ha de añadirse el coste de los accesos y enlaces necesarios para surtir de unas adecuadas comunicaciones por carretera al área logística. Para el acceso Sur se han gastado más de 13 millones de euros en el llamado Enlace del Montico entre la A-8 y As-326, licitada en 2007 que no ha tenido continuidad en una segunda fase de conexión como autovía, a pesar de haber sido licitada en 2010 por 37.124.564 euros y de la que en 2021 no se tienen noticias de su inicio. El acceso Norte desde La Peñona, licitada en 2016 por 26,2 millones, está aún sin finalizar con más de dos años de retraso. Por si fuera poco, no se han vuelto a tener noticias sobre el anuncio de construcción de una estación intermodal, con una inversión prevista de 56,2 millones, que era fundamental para el desarrollo de la Zalia.

En resumen, este otro chiringuito público, además de encontrarse en delicadísima situación financiera, arrastra a día de hoy una deuda no inferior a los 120 millones de euros sin poder comercializar un solo metro cuadrado. El negocio para el Principado, con un 40% de participación, ha sido el de asumir la responsabilidad de garantizar el pago del 92% de esa deuda y, por si fuera poco, entre los accesos y la estación intermodal pendientes terminará destinando otros 100 millones más del presupuesto de los asturianos. Realmente un disparatado negocio en el que ahora se involucra a Sepides, tras la renuncia a pagar el pufo de aquellos socios que fueron forzados en su día a entrar en la Zalia, lo que exigirá ley de la Junta para integrarla en el sector público del Principado, justo lo que evitaron desde su constitución para tener la mayor opacidad posible.