Sentimientos d’escritor

Ritual, puru ritual, esi ye’l secrutu qu’enzarra la escritura. La tiranía de prender l’ordenador, d’esperar unos minutinos pa que l’aparatu se ponga a funcionar, la xera previa a escargatar pente la novela o’l rellatu col que l’alma m’asela la tarde. Ritual, puru ritual tiranu que busca la música más afayadizo p’aidame a concentrame y que suel ser un pop lento que malpenes moleste y seya a introducime seliquino n’aición que narro; tiranía qu’escueye páxines de triba cultural de Xixón y Asturies pa endrechame les neurones p’hacia’l trabayu de la que me mantién informáu; ritual que gueta l’archivu de la ficción que me toca desarrollar. Ritual, tirán ritual que me pon darréu a trabayar.

Relaxo dafechu y voi a tatás relleendo’l rellatu desarrolláu’l dia anterior. Repaso la música que les pallabres-y asitien a los fechos y búsco-yos esi soníu que-y alvierte al llector que ye un testu míu. Nun sé cuándo asocedió que pa min el correxir se tresformare no más prestoso de tola escritura, pero anguañu nun sedría nada ensin ello. Pasu ente pasu introduxo nuevos fechos, bilordio colos personaxes d’aiciones que faen otros y decátome que yá nun soi l’autor, agora tengo la personalidá del narrador de la historia, soi otra persona. Y sufro cada desgracia, río cada allegría, lloro cada sufrimiento,…

Esta metamorfosis fáeme notar onde l’autor s’enquivoca, onde tracamundia tola trama, entamando asina una engarradiella xabaz con él. L’enfrentamientu más duru fo cuando me tresformé nuna narradora que sufría violencia de xéneru; fui dura con él, obligélu a ver documentales al rodiu de muyeres que recibieron malos tratos por parte l’home hasta qu’entendiere’l drama que vivimos. Llogré que sintiere’l dolor que nosotres sentimos, la vergoña que nos domina inxústamente, el mieu que nos acongoxa... Y conseguí que s’apoderare un ascu dientro d’él, que supiere qué ye la violencia de xéneru.

Sólo la maldá ye a negalo.