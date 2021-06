El párrafo que te acabo de leer, perteneciente a un relato breve que su autor fecha en 1951, derrocha, como habrás observado, consideración y cariño hacia los animales – date por aludido- y, efectivamente, su título “Los últimos caballos” encierra un alegato contra la desaparición de la caballería de la Real Policía Montada del Canadá, sustituida por helicópteros, sacrificada en el voraz altar del progreso y de la motorización.

Caerías de culo, pegarías cuatro ladridos de pura sorpresa y conmoción si te anunciase en este momento el nombre del escritor. Mejor te voy soltando, a medida que avanzan los renglones, guijarros descriptivos de su identidad, que no tardarás en determinar. Eso, como Hansel en su cuento.

Un corpachón sujeto a un esqueleto bien largo. Ojos de lechuza con antiparras. Nariz de boxeador sonado. Orejas de soplillo. Boca de carnal lascivia. Voz tonante. Risa espasmódica. Ademanes altaneros, autoritarios. Lengua y pluma venenosas, cortantes. Sintaxis inobjetable. Derechista. Censor. Tragaldabas. Precursor de la narrativa tremendista. Mochilero por la Alcarria. Frecuentador de izas y rabizas (que lo mismo son). Detentador de senaduría y del marquesado de Iria Flavia por capricho del rey Juancar (veleidades monárquicas más espeluznantes veredes, amigo perro).

Pese a las apariencias, “Bilbo”, no puede ser mala gente un tipo que te concede memoria, entendimiento, voluntad y desprendimiento ilimitado. No ha de ser mal bicho quien soportó a cuantos hablaron por boca de ganso al atribuirle la autoría de una frase irreverente, de un exabrupto desafortunado: “Si la Santina es pequeña y galana, que se joda”. Cierto que no se esforzó por desmentirlo. Como si la marcha de la maledicencia le pusiera las pilas a tope o como si se encontrara a gusto en la salsa de la murmuración. Mas hora es de asentar, en honor a la verdad, que el defensor de la subsistencia de los caballos de La Policía Montada del Canadá, nuestro escritor de nombre oculto, no pronunció la maldita frase. Hora es de proclamar -bien documentado está- que fue a la exmujer de un catedrático de Lengua, cuyo nombre tampoco se te desvelará, a quien se le calentó la boca en desfavor de la Virgen de Covadonga. Así son las cosas, “Bilbo”, y no como nos las contaron: de lengua en lengua. Y tiro porque me toca.