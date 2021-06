Ahora, sí. El verano de 2021 está llamado a ser en Gijón el punto de no retorno a la pesadilla de la pandemia; no como el del año pasado, que fue un paréntesis antes del regreso a la cueva, aceptado de antemano. La oferta estival que ha preparado el Ayuntamiento cargará por ello con el enorme peso de que la ciudad despegue en lo económico y en lo anímico, dos caras de la misma moneda. Aciertan de lleno los programadores al regar de actos los barrios y en acrecentar la colaboración con los promotores, aunque el modelo siga siendo el mismo, quizá porque no son tiempos para experimentos con gaseosa. Como aperitivo, la foto de unidad entre el gobierno local, la oposición y la hostelería es un primer paso en la buena dirección. Hay mucho en juego.