Presunción de inocencia, pero menos

La inocencia se presupone a cualquier persona, sospechosa de un delito, hasta que los jueces se pronuncien en su contra. En el caso que nos ocupa, difícilmente va a haber un juicio, por lo que el argumento de la presunción queda cuando menos entre algodones.

Por otra parte, la propia Casa Real obvia esta presunción de inocencia cuando despoja a Juan Carlos de Borbón de todos los privilegios que tenía, incluida su paga mensual, o al menos, le despoja de los conocidos, porque entre bambalinas conserva unos cuantos que seguimos pagando todos los españoles.

Tampoco ayuda a la presunción de inocencia que el exmonarca se haya autoexiliado en un país cuyo régimen de gobierno es una monarquía absolutista, donde una muy hipotética orden de extradición sería un papel mojado. Las cuentas del exmonarca en el extranjero están documentadas; su opacidad, también. Sus problemas con la Hacienda española quedan al descubierto con las sucesivas regularizaciones fiscales presentadas en los últimos meses.

La validez de estas regularizaciones es, cuando menos, dudosa, ya que no cumplen los requisitos que una regularización debe tener para evitar el delito fiscal. No se han realizado motu proprio, se han realizado a medida que se iban descubriendo las cuentas con las cantidades defraudadas. Tampoco se han realizado de forma total, requisito imprescindible para que la regularización sea válida, ya que se realizaron en varias ocasiones. Si el origen del dinero de las cuentas era cuando menos dudoso, también lo es el dinero con que se hizo la regularización, que al parecer le han prestado unos empresarios amigos, no se sabe a cambio de que.

Curiosamente, al mismo tiempo que el concejal gijonés hacía su propuesta, se tiene noticia de una nueva cuenta de Juan Carlos en Andorra. Primero se dice que con unos cientos de miles de euros, aunque luego, casi con sordina, se informa de que por la cuenta pasaron al menos diez millones.

Sus infidelidades nos han costado mucho dinero que hemos pagado entre todos y tampoco cabe aquí la presunción de inocencia: “Me he equivocado, no volverá a ocurrir”.

En cuanto a su papel en la Transición y en el golpe de estado de Tejero, hay más sombras que luces. Y que los documentos de la época sigan clasificados es, cuando menos, sospechoso.