La temporada turística ha comenzado en Gijón con un sonoro traspiés que en absoluto pone en entredicho la política global para atraer visitantes, pero que sí debería invitar a una reflexión sobre los mecanismos que se están usando para promocionar a la ciudad como destino en el corto plazo, es decir, de cara a este segundo verano de la pandemia. El plan “Gijón te merece”, que el Ayuntamiento puso en marcha en mayo con dinero del pacto de la concertación social alcanzado con la patronal y los sindicatos mayoritarios y que consistía en abonar a los clientes la tercera noche de hotel para potenciar las reservas con antelación, apenas ha alcanzado el 11,67 por ciento de las 2.390 plazas que preveía cubrir. El concejal de Turismo y el director del área manifestaron hace tres días, durante la presentación de estos resultados, sentirse “sorprendidos” por la mala acogida del programa, dotado con 400.000 euros. Aunque inmediatamente apuntaron a una razón, que parece indiscutible: los hábitos para viajar han cambiado radicalmente debido al virus y ahora se prima hacer planes con escasa antelación. La realidad se ha vuelto mucho más voluble y la improvisación es, por lo tanto, una “forma de vida” en auge.

Que el gobierno local haya reconocido ante la opinión pública el fracaso de una iniciativa que lleva su firma (esperaba generar un millón de euros de impacto directo) es satisfactorio en términos de transparencia porque bien podría haber usado otros cauces menos recomendables para comunicar los nefastos números del plan, sabiendo de antemano que no le quedaba otra que revelarlos de una u otra manera. Pero eso no le exonera de la responsabilidad de haber fallado estrepitosamente en los cálculos, seguramente porque se hicieron bajo el prisma de la cultura turística previa a la aparición del covid. Un error que, lejos de amilanar, debería ser un impulso para, con la lección aprendida, rediseñar de urgencia alguna nueva idea que refuerce a Gijón como destino prioritario, no sólo para los habitantes de provincias vecinas, sino también para los del resto de España y, por supuesto, para los asturianos. Tiempo hay de sobra porque ha quedado claro que las estrategias en este sector, a día de hoy, casi se pueden desarrollar semana a semana. Y dinero, también: el que finalmente no se ha desembolsado y que está de nuevo sobre la mesa de la concertación. Toca por lo tanto tirar de creatividad y no quedarse con los brazos cruzados.

Aceptado el descalabro, no está de más insistir en que no debería empañar el resto de acciones turísticas llevadas a cabo en los últimos tiempos y que se han desarrollado de acuerdo a un plan integral recién presentado, que en líneas generales hace un diagnóstico acertado de las necesidades del sector en la ciudad y pone las bases para los próximos años de acuerdo a tres premisas fundamentales: favorecer la sostenibilidad, diversificar la oferta dando un mayor peso a la cultura y fortalecer la captación de congresos profesionales. El concepto está claro, falta por afinar las herramientas. Cuanto antes se haga, mejor.