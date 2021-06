Nombro, luego existe

De la existencia de Ángeles Alvariño, oceanógrafa y zoóloga gallega, descubridora de veintidós organismos marinos, hemos sabido porque da nombre al buque del Instituto Español de Oceanografía que ha encontrado el cuerpo de Olivia, busca el de su hermana Anna y el del padre y presunto asesino de ambas. Un caso de violencia vicaria que nos ha conmocionado mientras admiramos la pericia del equipo profesional capaz de hallar y recuperar -delicadamente, imaginamos- el cuerpecito de una niña del lecho marino, a dos kilómetros de profundidad. Atrás, en tercer plano, el nombre de la investigadora, para quien quiera reparar en ella.

Algo parecido nos ha ocurrido con Isabel Zendal, enfermera protagonista de un capítulo épico en la historia de la Medicina: la expedición filántrópica de la vacuna de la viruela, gracias a la cual 250.000 personas fueron inmunizadas frente a la enfermedad. Cuando la Comunidad de Madrid inauguró el hospital que lleva su nombre, nos asomamos a una autentica odisea en la que se intuyen dosis parecidas de ciencia y humanidad. Ese barco -de nuevo la mar- y ese pasaje -de nuevo la infancia- crisol de historias personales cruzadas.

El ayuntamiento de Gijón se ha propuesto priorizar los perfiles femeninos de nuestra historia a la hora de incorporar nombres a calles, espacios o edificios. Me he congratulado por la unanimidad con la que se ha acogido la propuesta, síntoma de que va calando lo obvio, resumido en cuatro verdades. Una: mujeres ilustres ha habido, a pesar de tantas trabas, prejuicios y estereotipos, cuando no directamente abusos y robo descarado de logros. Dos: cualquier resabio de esa mentalidad lastra nuestra sociedad con la pérdida de talento. Tres: ofrecer ejemplos de éxito femenino activa el cambio. Y cuatro: es bueno para todas y todos. Nos conviene.

En el ámbito educativo andamos a vueltas con el asunto de quitar la etiqueta invisible de profesión o ámbito masculino, un metadato que todavía llevan grabado a fuego muchos desempeños. La presencia femenina en las denominadas disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) oscila entre un 13 % y un 25 % en España y a duras penas alcanza el 29 % en los equipos internacionales de investigación. Lo que sabemos es que dar referentes inspira vocaciones.

Precisamente mujeres científicas darán nombre a espacios de la Milla del Conocimiento Margarita Salas en Gijón: Elena García Armada, Ángeles Durán, Margarita del Val, Victoria Sanz-Moreno, María Tecla Artemisa Montessori…

Sacar esa conjura a las calles, nombrar con intención, no sólo es ir al rescate de nuestra memoria, también dibuja futuros posibles a nuestras y nuestros jóvenes.