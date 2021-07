Los paisanos de Jesús

Nuestra especialidad es dar la espalda a Dios, es el pecado. Y con nuestra arrogancia, como sus paisanos le decimos, “no me interesas”, no te necesito para nada. Seguimos siendo descreídos, porque Él no se impone. Pensamos que la fe ya no es necesaria, que seguirle es un camino para iluminados, que con las bienaventuranzas es imposible triunfar en este mundo. Y dejamos la confianza en Dios en el maletero del coche.

En el evangelio se ve que Jesús ama sin condiciones, a todos, especialmente a los pecadores. Y además quiere compartir ese amor con la gente, contigo y conmigo, pero sin imponerse, solo invita, y tú decides. Y claro, sentirnos amados en nuestra fragilidad, en nuestro pecado, debería ser la mayor alegría que podemos experimentar, pero no acabamos de pillarlo. Lo mejor de esta historia es que nos ama sin condiciones, a todos. Y que tú decides, como los de su pueblo.