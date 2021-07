La inmadurez europea

Se trataba de anunciar la puesta en marcha del Fondo de Defensa Europeo, 1.200 millones de euros en 23 áreas que supondrán un tremendo impulso en la industria y en la dotación de su defensa; enteramente con fondos comunes europeos. Un enorme salto en la construcción de esa imprescindible defensa, si es que Europa quiere convertirse en un actor creíble en la seguridad mundial.

Con esta iniciativa probablemente demos un gran salto en cuanto a nuestras capacidades, pero las armas, los equipamientos, no sirven de gran cosa si no hay voluntad de emplearlos. Me viene a la cabeza aquello que decían a los oficiales cuando recibían su sable: “No lo uses sin razón ni lo envaines sin honor”. Con los ejércitos sucede algo parecido, necesitan una voluntad política que tenga bien definido el significado de la disuasión, el viejo “si vis pacem para bellum”, algo que no parece suceder en el caso europeo.

Estamos en pleno cambio del Pivote geográfico de la Historia desde Eurasia hacia el lejano Pacífico. El gran juego no está ya en las mesetas y altiplanos más allá de los Urales, todo se jugará en torno al Mar de la China; allí, donde este gran país ejerce su presión y donde tarde o temprano confrontará con los EE UU, Europa queda en una esquina; una esquina desapacible que requiere de abrigo y paraguas.

En África el coctel de falta de gobernanza, yihadismo y presiones económicas chinas se manifiesta en una creciente presión migratoria y en estados fallidos como Libia y Siria. Todo ello confluye, por el Mediterráneo, en Europa, con Grecia, Italia y España como paganos iniciales. En el Cáucaso, Rusia y Turquía, ya presentes en los países mencionados, mantienen su histórica rivalidad, como vimos en el Alto Karabaj. Ucrania, tras la mutilación de Crimea a manos de Putin, sufre la sangría del Donbás mientras mira esperanzada hacia la UE. En el Báltico la creciente presión rusa hace que la OTAN mantenga un despliegue de unidades en el que también España participa. Y pronto llegará la hora del deshielo ártico, con lo que ello implica.

Los paladines de la voluntad europea parecen ser Merkel, a punto de irse, y Macron, con incierto futuro electoral, lo que nos deja, pese al Fondo Europeo, con una sensación de zozobra que solo un claro avance en la construcción de la Europa política puede cambiar. Veremos.