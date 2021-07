Esto va de servir al que se pone delante

Los domingos a las 12, a la una, en las ciudades o en los pueblos, la buena gente va entrando en las iglesias. Se coloca en un banco, no se preocupa mucho de los demás, se arrodilla, hace la señal de la cruz. Comienza la misa, se predica la homilía, se adora en la consagración, se acerca a comulgar, en fila, devotamente. Y después de la bendición, “en paz”, va saliendo de la iglesia hasta el próximo domingo.

Así son nuestras parroquias, unas comunidades cristianas que funcionan de modo pacífico y ordenado. Las únicas complicaciones que se producen no son por nuestro afán de servir a los demás, sino por algún papeleo burocrático. Me pregunto, ¿qué papel daríamos hoy a los doce en nuestras comunidades? Y es que, demasiadas veces, pensamos que estamos para triunfar, no para servir.

No estaría mal revisar con más frecuencia, en nuestras comunidades, cómo servimos cada día a los que tenemos delante. El evangelio nos recuerda que Jesús nos hace de su equipo para repartir sus dones con todos, empezando por los que tenemos delante. Creo que un Dios encarnado, que viene a servir, asesinado, resucitado, merece un amor más vivo, y unos humildes servidores que actúan sin complejos.