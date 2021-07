Terapia de crimen

La mejor forma de conocer una sociedad es a través de su crónica negra, según el periodista Javier Valenzuela. La forma de matar o de intentarlo, el perfil del ejecutor y la víctima, las razones de esa violencia o su aparente ausencia, son rasgos para componer la psique colectiva. Por ello -dejó dicho a su paso por la “Semana negra” quien fue subdirector de “El País”- la sección de sucesos es nuestro mejor retrato social.

Creo que, en el momento de esta reflexión, quienes le escuchábamos no pudimos evitar ir mentalmente a las calles de La Coruña, donde una jauría humana pateó hasta la muerte al joven Samuel Luiz. A las profundidades del Atlántico, de donde no pudo ser recuperada la pequeña Anna, sí su hermana Olivia, ambas asesinadas por su padre, convertidas en instrumentos de tortura para la agonía perpetua de una madre mutilada.

Fuimos, en definitiva, a esos lugares donde ha brotado la violencia que muestra, impúdica, el rostro de nuestros engendros. Nuestros, sí. Con ellos compartimos especie y cultura. La generación del monstruo no es espontánea, sale de nuestro engranaje de miserias; inevitables unas, evitables tantas.

Se debate estos días, por ejemplo, sobre si considerar homofóbico el crimen del joven coruñés. Se llegará -o quizás no- a esa conclusión a través de la investigación policial y posterior sentencia judicial. Pero es evidente el desamparo, la exposición a múltiples violencias que estas personas han vivido desde siempre. Es una violencia heredada, todavía alimentada por obtusos con motivaciones mezquinas, y finalmente ofrecida como pretexto a los monstruos que salen a la caza de víctimas para su sed de mal. Víctimas de usar y tirar.

La herida emocional que me genera asomarme a la violencia real no impide que, convertida en ficción, tenga la virtud de evadirme. Una auténtica paradoja en la que vivo desde mi uso de razón y me consta que comparto con tantas personas. Pospongo el hacerme mirar por qué serena mi espíritu una buena trama criminal. Creo saber que puedo dejarlo cuando quiera, como diría el perfecto adicto. Y que no lo haré. Mi sentimiento de culpa se ahoga en la primera página.

La “Semana negra” es la meca gijonesa para los rehenes voluntarios de tamaña anomalía. Semana errante que por fin ha encontrado su lugar en el mundo: el puerto que para Gijón soñó Jovellanos, a los pies del barrio más emblemático. Rondó la zona varias ediciones atrás, pero prosiguió su éxodo. Ojalá esta vez sea la definitiva. Qué mejor que el rompeolas para estrellar en él nuestras humanas contradicciones.