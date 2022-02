“El huevo de la serpiente” es una película de Ingmar Bergman, una metáfora que alguien resumió así: “Cuando el huevo de la serpiente está en la etapa de gestación su cáscara es trasparente. No es difícil intuir lo que hay en su interior. Una pequeña e inofensiva criatura. ¿Quién podría impedir su nacimiento? En la Alemania de los años veinte pasó algo parecido. El nazismo devoró a la democracia sin que la sociedad apenas se percatase. Y cuando lo hicieron, la criatura ya había salido del huevo.”

En la Transición, con el afán de terminar con los cuarenta años de dictadura que siguieron al golpe de estado fascista, dejamos muchos huevos de serpiente. Han eclosionado, y ahora, nuestro sistema, ya poco democrático de por sí, está al borde de la quiebra. Vox no es un partido democrático, a Vox solo le interesa la democracia por las facilidades que le da para acabar con ella. Vox es un partido xenófobo, homófobo y feudal, que no respeta los derechos humanos, es decir, es un partido fascista. Ahora, intentan blanquear un gobierno del Partido Popular con la extrema derecha de Vox oponiéndolo a un gobierno del PSOE con “la extrema izquierda” de Unidas Podemos. Son conscientes de que no tiene nada que ver, pero repiten y repiten.

Vox pretende derogar todas las leyes progresistas conseguidas en estos años y subvenciones solo para los toros y la Iglesia, ni un duro para ONG sociales. En su programa, no hay un solo paso adelante, solo pasos hacia la dictadura. El Gobierno PSOE–Unidas Podemos tiene en su haber, el ingreso mínimo vital, la mejora de las pensiones, un plan de choque para la dependencia, la paralización de los desahucios, la garantía de los suministros básicos, la ley de protección de la infancia, la subida del salario mínimo, los ERTE que han evitado la ruina económica de miles de empresas, ayudas, por primera vez, a los autónomos, la derogación de despidos por baja médica, la regulación del teletrabajo, la limitación de la publicidad de las apuestas, el fin de los teléfonos 902, la Ley de “solo sí es sí”, los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, un plan contra la violencia de género, la lucha contra la explotación sexual, el aumento del número de becas universitarias y de su cuantía, la reducción de las tasas universitarias, la exigencia de un mínimo de investigación para los centros universitarios, la reforma de la ley laboral del Partido Popular y están trabajando en otras leyes, como las de la vivienda. Vox está financiado por un grupo terrorista iraní y admitió donativos de grandes empresas, una buena parte de sus dirigentes están condenados por diversas causas, o se han librado de ellas porque “la falsificación era tan burda que no se puede considerar tal.” A podemos no han conseguido imputarles ni falsificando documentos en las cloacas de Interior.

Alemania prohíbe los partidos nazis y establece cordones a la extrema derecha. Aquí han eclosionado unos cuantos huevos, pero quedan muchos más.