El protagonismo polémico de la Monarquía (y 2)

La deriva cotidiana del emérito no ayuda mucho a que su hijo pueda gestionar la salida necesaria con serenidad, pues las malas compañías que le secundan en su estancia foránea contribuyen a completar el problema: desde la presencia accidentada de sus hijas con aquella vacunación clandestina, la del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, hombre de escaso bagaje democrático, y la del traficante de armas, perseguido por la justicia española, Abdul Rahman El Assir, son ejemplos claros de lo que no se debe hacer por un ex jefe del Estado en espera de retorno.

El dilema que debe resolver la Casa Real y el Gobierno se mueve entre dos opciones: una solución contundente, o un silencio sin fin. La primera conlleva una presentación del exmonarca en el país, ofreciendo unas explicaciones coherentes y creíbles para asentar la verdad de su actuación real y una expresión de rectificación concreta y nítida. Hay que considerar que, aunque exista la “inviolabilidad” para su etapa activa como Rey, la responsabilidad política e institucional no se agota con esa imposibilidad de imputación o con la exculpación de su actividad posterior por razones procesales. Pero su vuelta a España es ineludible para poder saldar el asunto. La opción del silencio no conduce a nada, pues solo sirve para mantener el conflicto y alimentar un melodrama institucional sin solución válida. Ya sé que puede resultar más llevadero, pero la Corona mientras exista debe gozar de una dignidad, que no se compadece con una bomba de relojería como es la escapada del Emérito. El pasado 6 de enero se celebró la Pascua Militar, una conmemoración castrense que data de hace 240 años, desde que la instaurara Carlos III. Este año los discursos políticos de la efemérides se ciñeron estrictamente al campo militar, lo que de por sí denota un repliegue ostensible para no incidir en otros aspectos de la vida pública. La Ministra de Defensa, Margarita Robles, cumplió ese rol con exactitud matemática. Eso nos muestra cómo esta política socialista hoy, aunque independiente hasta que Sánchez la llevara a altas responsabilidades en el grupo Parlamentario y luego en el gobierno, se ha reconvertido a la institucionalidad de forma absoluta. Hasta el punto de que la derecha la haya señalado como la predilecta en el campo socialista para consensos de Estado, algo que no ha funcionado por el momento. Felipe VI en su intervención netamente castrense, demostró cómo se siente más cómodo con la milicia, donde la jerarquía es sacral y la crítica inexistente. Por lo que constituye un verdadero refugio para un monarca en medio de la polémica general. Pero además, los discursos del Rey no pueden tener sesgos tan evidentes como el pronunciado en San Juan de Puerto Rico hace unos días, pues si su inclinación política se alinea con las ideas ultraconservadoras, la institución monárquica no podrá mantener la neutralidad que la haga respetable para todo el espectro político del país. Por último, el 31 de enero, el Rey Felipe cumplió 54 años, 30 menos que su progenitor, una edad joven para un monarca, que cuenta con fortaleza para afrontar la crisis de la institución. Pero lo importante no es aquí la persona del Rey, sino la capacidad que pueda ofrecer para reconstruir una institución herida por una realidad de corrupción de largo alcance, que será difícil no le afecte también a él de algún modo. No obstante, la clave en una democracia la debe tener la ciudadanía, y solo ella será quien pueda decidir en un futuro más pronto que tarde la forma de Estado que entienda más útil. Nuestro país debe a su historia ese Referéndum ineludible para alcanzar la plena normalidad política.