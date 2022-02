Caídos de un pumar

Celebradas y conocidos los resultados de las elecciones autonómicas al Gobierno de Castilla y León, y a falta de ese AVE que nos una con nuestros primeros vecinos en dirección a la capital del Reino de España, quien más quien menos por estos lares, ha sacado sus propias conclusiones, siendo lo habitual en estos casos el minimizar las derrotas cuando es uno o los suyos quienes las sufren y por el contrario, por parte de los ganadores, maximizar las victorias aun cuando estas pudieran ser pírricas. Se habían implicado a fondo miembros del Gobierno central, con el Presidente a la cabeza, quizás animados por los augurios del CIS de Tezanos, que de nuevo demostró cómo es posible dilapidar dinero público sin que nadie te pida responsabilidades por tus repetidos y groseros errores.

Pero ni las promesas de un nuevo salario mínimo ni otras medidas anunciadas a bombo y platillo por los gerifaltes del Gobierno, lograron darle la vuelta a una tostada, que como ocurriera en la Comunidad de Madrid, volvió a caer del lado de los partidos de centro derecha y más allá. Aunque bien es cierto que nada que ver la victoria de Ayuso, más suya propia que del partido, que la conseguida por Fernández Mañueco, quien tiene ante sí una patata caliente si quiere gobernar. No es de extrañar así que algunos dirigentes del PP, de puertas adentro por supuesto, apunten a Casado como principal responsable de haber generado esta incómoda situación.

Parece así que nuestros líderes políticos nacionales, a la vista del escenario creado, se hubieran caído de un guindo, mostrando su perplejidad ante lo sucedido en Castilla de León. ¿De verdad era tan difícil de prever?

Traducido al ámbito regional, también por aquí más de uno se ha caído en este caso de un pumar. Comenzando por el Presidente regional, quien se podría decir que tras la polémica generada por el comprometedor informe desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, encargado hace dos años por el propio Gobierno del Principado sobre cómo habría de ser el proceso de implantación de la oficialidad del asturiano, muy alejado de esa ‘amabilidad’ tan cacareada, llevaba algunos días más perdido que el anillo de Sauron. No ha desaprovechado así la ocasión brindada por el auge de Vox en los comicios castellanos, para intentar desviar la atención con un “¡que viene el lobo!”.

Precisamente otro de los nombres propios y clave en las negociaciones del nuevo Estatuto asturiano, Adrián Pumares, haciendo honor a su apellido, también se habría por fin caído del sagrado árbol asturiano. En su caso, ha valorado positivamente el crecimiento de los partidos regionalistas. Ya veremos si estos no son un corta y pega del Teruel Existe, trampa de lo más “amable” eso sí, capaz de engañar a muchos turolenses.

Visto lo visto y con lo que nos queda por ver, no me extrañaría lo más mínimo que en lo local, esta desafección teórica por los grandes partidos, pudiera darle alas al flamante partido de Pepín Braña. Gijón no puede permitirse una nueva legislatura tan inmovilista, pero al tiempo destructora como la presente.