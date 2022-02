Patada a seguir en Jove

El vial de Jove ha sucumbido ya a lo que se podría denominar el “mal de los fondos europeos”, patología política que consiste en eludir explicaciones en torno a cualquier gran obra ideada hace años que aspira ahora a recibir dineros procedentes de Bruselas. Esta excusa es perfecta para que el dirigente de turno se quite de encima preguntas incómodas sobre plazos y financiación al menos durante una temporada, pero revela con crudeza que la infraestructura en cuestión no es una prioridad en los despachos (en este caso de Madrid) porque de lo contrario tendría asignado ya un compromiso contante y sonante. La inclusión de la gran arteria en un paquete ligado a la Zalia que opta a estos fondos congela durante unos meses el debate en torno a ella. Si finalmente no llegan los millones, ya se fabricará otro argumento.