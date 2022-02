Mar en calma provisional

La fuerte marejada provocada por la reforma del Muro ha amainado algo tras la primera ronda de reuniones entre el gobierno local y los colectivos sociales y económicos por tres motivos fundamentales. Al fin se ha presentado un proyecto tangible sobre el que poder opinar después de año y medio de improvisaciones y provisionalidades (nada penaliza más en la opinión pública que la incertidumbre, aunque los dirigentes municipales no se hayan dado por enterados hasta ahora). El plan es lo suficientemente ambiguo como para no generar un rechazo frontal. Y Olmo Ron, el edil encargado de dar a conocer la propuesta (dejando claro que el PSOE ha asumido el protagonismo en detrimento de IU) no es una figura quemada políticamente por este asunto. Dicho esto, la respuesta final de la ciudadanía no se conocerá hasta que al menos una parte del paseo haya mudado su aspecto. Se supone que antes de ir a las urnas.