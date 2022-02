Mascarada sin mascarilla

Dos conocidas empresas españolas de disfraces han agotado el que parece va a ser el éxito de los carnavales: el test de antígenos. Ambas han intensificado la producción para llegar a tiempo a la fiesta pagana que anima a olvidar la identidad propia, probar a ser otra persona o cosa, subvertir, caricaturizar y salir del trance renovados para emprender esa normalidad que no envejece nunca.

Otras propuestas de este año son el “cazador emérito” o la “teta Rigoberta” con un pezón apto para todos los públicos pero quizás arriesgado en redes sociales. Podría complementarse con un trío casero de Tanxugueiras. En internet florecen los tutoriales para la recreación doméstica de éste y otros hitos de nuestra realidad reciente. Seguro que una buena sesión de cánticos “coa pandeireta na man” nos ayudaba a algunas estos días a superar aquella decepción del voto espectador despejado de la ecuación ganadora por el jurado.

Uno de los aspectos que más disfruto del Antroxu es ver despiezada y materializada en disfraces imaginativos nuestra realidad candente, incluso la que duele y hasta revuelve. Como si se pudiera así exorcizarla, encontrar la grieta para darle solución. Sólo mirándola desde otro ángulo.

El Antroxu pasado recorrió Gijón un grupo de asaltantes al Capitolio. La versión playa de Jake Angeli, alias “el chamán de Qanon”, aguantó el frío a pecho descubierto, feliz de liderar a su turba particular de banderas confederadas y en la que no faltaba el ladrón de atriles. Si quisieran repetir este año, deberían incorporar las rejas de sus celdas y al abogado defensor llamándoles “jodidos retrasados”, uno de los epítetos argumentados en el reciente juicio. Me crucé con varios Donald Trump, preferí al que llevaba la cabeza en la mano.

Recurramos a la inspiración próxima. Les propongo, si aún no tienen disfraz decidido y se las apañan con las manualidades, una estación intermodal anciana que anda de un lado a otro buscando acomodo, un sínter sin filtro de ArcelorMittal rodeado de partículas PM10 contaminantes, o una pareja de grados universitarios, el de Energías Renovables y el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte perseguidos por alcaldes histéricos como un club de fans.

Por otro lado, no dudo que se agotarán las máscaras de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, pero ojalá nos tropecemos con una interpretación mordaz del episodio que ambos protagonizan. Aludir al relato bíblico es tentador, pero ¿quién es aquí Caín? Así que otra opción factible es la estética mafiosa de Génova 13 en clave siciliana o como el camarote de los hermanos Marx.

Sea como sea, disfruten de esta mascarada nuestra, por fin sin mascarillas. Pero con licencia para matar todos nuestros fantasmas cotidianos.