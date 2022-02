Pataletas adolescentes

Lo que faltaba. Ahora vamos a ver en directo cómo se matan unos a otros. Y en medio de toda esta desazón por ver cómo se rompe un partido no puedo evitar sentirme cerca de ella. Quizás un poco impulsiva, poco oportuna, sabiendo que se dirigía al poder, al presidente. Nos hemos quedado atónitos porque jamás en su partido, ni en otro, nadie había sido tan claro como para decir lo que pasa en las cloacas. Y qué quieren, yo entiendo el arranque de Isabel, quizás porque aunque fuera mi suicidio político, como el de ella, hubiera hecho lo mismo si sé lo que ella sabe desde hace meses.

Parece claro el acoso y derribo desde Génova. La envidia es una mala consejera. Casado no digirió la victoria de Madrid, ni tampoco el tropezón de Castilla y León. Y está claro también que no merece la presidencia de un partido si se dedica a investigar a los suyos para quitárselos de en medio. Puestos a mirar corrupciones y corruptelas, de un partido y de otro, no he visto a nadie ponerse en contra del “supuesto corrupto” del mismo partido. Todo lo contrario, se han puesto firmes para defender al acusado. Llama por eso la atención que vayan filtrando, investigando a una compañera...

Lo que está claro es que ambos, presidente y presidenta, han conseguido abrir una herida que sangrará durante mucho tiempo. Ahora retiran el expediente abierto contra ella porque dan por buenas sus explicaciones. Es insólito y suena muy dictatorial, ya que suponiendo que en ese partido de Casado se hacen las cosas como se debe, sería un comité quien tendría que estudiarlo y tomar las decisiones. No dice nada bueno de Casado, que parece estar cavando su tumba. No es lógico que abra un expediente a la velocidad del rayo y prometa cerrarlo si la presidenta lanza otro comunicado diciendo que nadie la investigó desde el partido. Parece claro que el presidente del PP se ha dejado llevar por un impulso, por una pataleta adolescente, lavando los trapos sucios en público en vez de hacerlo como debería. A Casado le ha salido el tiro por la culata porque se ha retratado. No sé si Ayuso es corrupta, tendrá que decidirlo un juez, pero lo que parece es que si sale limpia de este lío será otra victoria para ella que dejará a Casado fuera de combate. Urge un congreso extraordinario, urge que Feijóo dé un paso adelante. Urge que Casado se vaya y que Ayuso controle su incontinencia verbal, aunque me haga gracia.