Pronto para aventurar

Cualquier conjetura que se pueda hacer sobre las consecuencias en Gijón de la crisis del PP carecerá del menor soporte mientras no se despejen dos incógnitas: quién liderará a nivel nacional el partido y cuál será el calendario para la renovación de las direcciones regionales que aún no han afrontado un proceso interno, como ocurre con Asturias, y de las locales (en el caso de que haya cambios de fechas). Lo que sí se puede aventurar es que el desgaste que está asumiendo la marca en toda España y la capacidad que demuestre el partido para remontar cuando se aclare su futuro influirán notablemente en la suerte que correrá en la ciudad. Más si cabe que en otros lugares porque aquí el centro-derecha presenta una fragmentación por encima de la media, que no es poca.