Portugal socialdemócrata vuelve a bajar impuestos y deja en evidencia a los sanchistas y podemitas en España. Además mantiene la tarifa plana de 20% de IRPF a los extranjeros que se trasladen al país luso. La política económica que plantean los de Antonio Costa se parece a la del también socialdemócrata alemán, Olof Scholz, quien ha anunciado una rebaja de 30.000 millones en los impuestos en el marco de su alianza con los verdes y los liberales, y difiere de la política de aquí de aumentar impuestos, gastos y subsidios. En la medida en que los gastos sean ineficientes, ya en lo económico (así crear empleo productivo) o en lo social (así la sanidad necesaria), en vez de dinamizar el desarrollo nacional lo lastran. España en 2022 es la única nación de las 27 de la UE donde no se ha recuperado aún el PIB previo al covid.

Varias naciones de Europa del Este nos acaban de superar en renta per cápita. A este paso no vamos a dejar a nadie atrás, porque estamos yendo hacia el final del pelotón. La tesis según la cual si subes mucho los impuestos recaudas mucho más suele chocar con la realidad. Si ponen las entradas del partido de fútbol a 150 euros en vez de 50, puede ser que lejos de recaudar el triple vayan pocos al estadio y recauden menos. Primero comer, después filosofar. Antes Andalucía socialista solía tener los peores datos económicos de España. Ahora Madrid y Andalucía crean más del 50% de los nuevos empleos. Y Asturias socialista sigue siendo en gran parte un “páramo” verde.

En cuanto a las elecciones autonómicas en Castilla y León al cabo gana quien puede gobernar, así pues aún no están claros los ganadores, al margen de ser el PP el más votado y Vox el que más sube. Sí están claros los perdedores, Ciudadanos sin rumbo expartido de Rivera, que en Madrid pretendía presentar moción de censura con el PSOE contra Ayuso, y Podemos, cuya campaña la ha liderado su presunto no líder Pablo Iglesias, y han derogado la reforma laboral del PP haciendo la contratación más rígida, y no derogándola. Lo de estar todo el día llamando extrema derecha y ultraderecha a la derecha democrática y recentralizadora de Vox suena a tópicos y caricaturas. Resultados no extrapolables a Asturias, pues en nuestra región aún persiste IU y Foro en Gijón. Pero Asturias necesita revulsivos.