Pasarás a la historia

Después de publicar este texto en mi libro de título enrevesado y provocador, “Haikus y otros pecios pestilentes”, dime cuenta, “Bilbo”, de que reunía un compendio de daguerrotipos de los varones de mi generación, de que se convertía en tributo a los hombres nacidos en la década de los cincuenta del pasado siglo. Y me sentí en la obligación de contártelo, de forma que conozcas mejor el percal de la gente de mi edad que te rodea. Lo de pasar a la historia, por tanto, no va por ti, presumido can, va por la aludida cohorte de machos a quienes pilló a desmano Mayo del 68 y a contrapié la Movida; esos que pasamos del blanco y negro al tecnicolor en un visto y no visto, de Pemán a Blas de Otero en el estribillo de una canción protesta, de los grises de la dictadura al colorido chillón de la democracia en un suspiro de alivio. Te cuento.

Porque naciste pobre (como Kirk Douglas). Porque fuiste un pimpollo de nalgas prietas y papos para comértelos (como Joselito). Porque te acunaron músicas de esquilas, ladridos de perros y canciones dedicadas al oyente de Radio Andorra (como Juanito Valderrama). Porque bien pronto quedaste huérfano de padre (como David Copperfield). Porque tu mamá se erigió en madre coraje (como la Pasionaria o Lola Flores). Porque tragaste grumos de leche en polvo y en las yemas de tus dedos rebotó la regla del maestro de la escuela (como cualquier niño de la posguerra a quien no libra del castigo ni Roberto Alcázar ni Pedrín). Porque regaron tu cerebro endeble con salmos infernales en el jardín de los frailes (como Azaña). Porque colgaste la sotana estudiantil de aspirante a cura para no engañar a nadie ni sentirte humillado (no como Fermín de Pas). Porque quisiste ser futbolista y casi lo consigues (como los cinco magníficos del Zaragoza: Canario, Santos, Marcelino, Villa y Lapetra). Porque antepusiste tragos de cazalla en ayunas, “Cuadernos para el diálogo” y “Ajoblanco” a tostones académicos (como Leopoldo María Panero). Porque te enamoraste, te ayuntaste y procreaste sin incurrir en romanticismos tóxicos (como Corín Tellado). Porque te convertiste en socialista a fuer de anarquista y trataste de cambiar el mundo sin éxito (como Carlos Marx). Porque trabajaste como un burro (bastante más que Platero). Porque peinaste canas en menos de lo que canta un gallo sin averiguar cuántas formas pueden adquirir los copos de nieve ni qué hormonas garantizan la felicidad (como Richard Gere). Porque, al borde del estertor, te entrarán dudas (como a casi todo hijo de vecino) sobre el sentido de una existencia aparentemente anodina. De todas todas, sábete que pasarás a la historia.