Yolanda Díaz, mucho más que una candidata

Es evidente que la coalición Unidas Podemos pasa por un momento de transición que se está prolongando en exceso, ya que la dimisión de Pablo Iglesias tuvo lugar el pasado 4 de mayo y aún no se ha normalizado el liderazgo de ese espacio político, sin que las direcciones de los grupos que la forman puedan en la realidad sustituir ese rol político imprescindible en la actual coyuntura. Aunque la figura de Yolanda Díaz, recomendada por Iglesias en su despedida, goza de un amplio consenso, tanto entre los dirigentes de UP como en las bases organizadas y votantes de esa opción, con independencia de matices de algunos o prevenciones de otros, todavía no ha arrancado el nuevo proyecto encabezado por la Ministra de Trabajo, y eso ha tenido alguna consecuencia no deseable, como el bajo perfil en la campaña electoral de Castilla y León y el resultado tan precario en las urnas.

Por eso, existe un sentimiento muy amplio de que Yolanda no puede esperar más y debe decidirse ya a poner sobre el tapete su propuesta, que lógicamente requerirá, no solo el desempeño de un liderazgo laborioso, sino un trabajo político de equipo y de base muy esforzado y difícil en este tiempo de crispación y de perversión política. A mi no me cabe ninguna duda de que Yolanda es una personalidad absolutamente válida para asumir ese papel relevante dentro de la izquierda social española, pero necesita capacidad de maniobra para conducir el proyecto con su marchamo ideológico y social, sabiendo que la izquierda en su conjunto se juega mucho en este envite. Porque Yolanda no va a plantear solo una coalición de los partidos de la izquierda del PSOE, más amplia que lo que recoge UP, sino que pretenderá seguro construir un movimiento plural y diverso que pase por los partidos, incorporando nuevos actores al proyecto, pero también a la militancia sindical, activistas de los movimientos sociales y de la ciudadanía democrática comprometida con el cambio social. La articulación política de ese conglomerado no será fácil de consensuar, pero urge exigir a todos los implicados un alto nivel de convicción para que se priorice siempre la causa común, frente a los particularismos legítimos, pero a veces impropios del proceso. Ahí es donde Yolanda debe actuar con toda su capacidad de persuasión y de visión política. Yo la conozco desde muy joven, militamos juntos y siempre he percibido en ella una fidelidad inquebrantable a la gente trabajadora y a los objetivos sociales que cada momento nos exige para seguir avanzando. Su pensamiento claro y audaz no la convierte en un elemento personalista y egocéntrico, sino en un activo por la causa, que aglutina y no se recrea en sí misma en absoluto. Por ello, si hay una palabra que define la actitud con que observo este nuevo tiempo, ésa es ¡esperanza!