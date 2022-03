Ni suspiros ni ojalases

Acuérdate de esta frase que leí a un tal Sergio del Molino: “La vida no se cambia con suspiros y ojalases”. Nos han contado tantas cosas desde marzo de 2020 que escuchamos las promesas o los augurios de cambio como quien oye llover. Se nos aseguraba que la peste apocalíptica modificaría los comportamientos de la humanidad entera y los de cada cual en particular. Invenciones engañosas. Patrañas. Al cabo de dos años pestilentes, nada ha variado de manera sustancial: no se ha producido éxodo alguno de la urbe al campo; seguimos consumiendo y compitiendo como posesos; los odios no menguan, se acrecientan; no tenemos más y mejores amistades ni las buscamos; gastamos el tiempo en la consecución de objetivos profesionales o personales tan ambiciosos como fútiles, atrincherándonos, ignorantes, en la plácida normalidad de lo cotidiano; no cuidamos más nuestros cuerpos, tampoco a nuestros mayores ni a nuestros menores; no alimentamos nuestras mentes con productos probióticos; las guerras continúan en acecho y en carne viva a lo largo y ancho de los continentes; los maltratos, en general, se multiplican por doquier; el clima de los ecosistemas parece continuar a la deriva… Tantas cosas ilusorias nos han contado durante este tiempo pandémico que pura filfa nos parecen.

Tampoco tú y yo somos ejemplo de la presunta capacidad de transformación pronosticada. Nada ha cambiado tu forma de actuar: continúas con las manías persecutorias y los impulsos “ladricidas” contra patinetes, balones y palomas, además de la vigilancia que ejerces desde el balcón sobre movimientos de la calle que solo tú consideras sospechosos o solo a ti incomodan. Yo sigo fumando y sin propósito de enmendar los hábitos de ‘jubileta’: un par de cafés por la mañana, al tiempo que leo los periódicos; os saco después (a ti y a Zorro) a corretear un rato tras las pelotas por el parque de perros de Peritos; volvemos a casa y, mientras recuperáis el resuello, tecleo en el ordenador o me enfrasco, atolondrado, en el móvil. Las tardes no merecen novelarse de tan planas como transcurren. Los vaticinios de transformación social que nos predicaron desde todos los púlpitos informativos derivaron en puros delirios. Seguimos siendo, o aparentando, tan normales que nos contentamos con celebrar en silencio la ausencia del dolor insoportable e inimaginable: ese que reside, por ejemplo, en el abrazo a la carne fría de un hijo. Preferimos, en definitiva, sentirnos vivos, cada uno con sus barullos de vida, antes que acometer un cambio real. Recuerda siempre, “Bilbo”, aunque no la tengamos en consideración, la rotunda advertencia del escritor Sergio del Molino con la que se inicia esta carta: “La vida no se cambia con suspiros y ojalases”.