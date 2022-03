El síndrome de hybris

Estudié el bachiller de Humanidades intensificado en Latín y Griego y las culturas correspondientes de Grecia y Roma. Opino que sin las humanidades y la filosofía, la enseñanza es como una caja de herramientas donde se van añadiendo llaves y destornillares o, mejor, claves, signos y algoritmos para manipular los artilugios que van apareciendo sucesivamente en el mercado. La formación humana en valores requiere conocer la evolución de pensamiento, ética y moral que va experimentando y logrando la humanidad. En esas humanidades conocí lo que era la “hybris” griega y cómo la castigaban los dioses con contundencia, encomendando la caída inexorable del que la padecía y ejercía a Némesis, la diosa de justicia. Hybris significa desmesura y alude al ego desmedido, a la pulsión de saberse prepotente, omnipotente, a ser capaz de transgredir los límites que los dioses han impuestos a los hombres mortales y querer ser tanto como ellos, a dejarse arrastrar por el orgullo y caer en narcisismo. Ha tenido gran importancia en los escritos de Esquilo, Sófocles y Eurípides y en toda la tragedia griega.

Tal poder del mal, que puede llevar al hombre a traspasar límites crueles, sigue existiendo. Me encontré con un libro “En el poder y en la enfermedad” de David Owen, médico laborista inglés, que ha sido ministro de sanidad y exteriores en los años 70, en el que detecta el “El síndrome de hubris” en los políticos de los cien últimos años. Analiza los síntomas, que aumentan en intensidad con la permanencia del sujeto en el poder. Los describe así: narcisismo, el mundo es escenario para la gloria personal, pretensión de poder mesiánico, creerse omnipotente e imprescindible, identificarse con la nación, creencia a que no van ni deben rendir cuentas, obsesión por la imagen, perdida de contacto con la realidad, desprecio de las críticas por convencimiento de la rectitud de su moral… La nómina es de una treintena de políticos del siglo XX. Destacan Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Zedong... que lo han padecido y ejercido en grado sumo. Hoy, sin duda, hay que añadir al criminal Putin. La fatalidad es que no sabemos dónde se ha escondido la diosa Némesis para que les aplique con justicia el castigo inexorable que merecen.

En el evangelio de mañana domingo se habla de este síndrome. Aparece convertido en tentación que causa el poder demoniaco. Solo se cura con humildad. Apenas queda.