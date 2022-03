Once noches

Once días después del inicio de la invasión de Ucrania por las tropas de Putin, ustedes que me leen, yo misma, conmocionados por la catástrofe humanitaria, hondamente identificados con esas gentes expulsadas con bombas de unas vidas como las nuestras, nos hemos activado y colaboramos de una u otra forma con quienes tratan de atender a tantos seres rotos. Oenegés que trabajan sobre este terreno con esa combinación admirable de frialdad logística y compromiso con cada ser humano desamparado: Cruz Roja, Médicos sin fronteras, Save the children… También vecinos, amigos, familiares que se han arremangado y organizan convoyes para llevar ayuda, traer personas, buscar fórmulas de alojamiento.

En once días hemos dicho inconscientemente adiós a la pandemia y recibido con estupor una nueva normalidad de la que nadie nos advirtió que traía la amenaza de una nueva guerra mundial, nuestro terror más profundo. Delegamos en nuestros gobernantes las decisiones para una geopolítica que queremos entender pero se desarma en el interrogante elemental: ¿cómo se ha llegado a esto? Sí comprendemos muy bien el naufragio personal de cada rostro alcanzado por el desastre. Llegarán aquí seres en shock, incapaces de descifrar qué ha hecho que en once días -con sus once negras noches- se hayan volatilizado sus vidas y se encuentren arrojados al exilio. Ser lo que eran se ha vuelto una quimera. Con todo, serán refugiados con suerte. Otros -sirios, iraquíes, afganos…- sobrellevan idéntico trauma en purgatorios fronterizos: los campos de Grecia, Turquía o Italia. Para ellos, los corredores humanitarios son laberintos. Me pregunto por otras gentes que también presumo en pánico pero a quienes difícilmente alcanzamos. Rusas y rusos que han empezado a notar en sus vidas el impacto de la guerra en la que se hallan inmersos como país agresor, sin que les hayan consultado. Han mandado a sus hijos a la ocupación del estado vecino, donde estarán decidiendo en términos de supervivencia: la suya o la de otros soldados, también la de desdichados civiles armados. ¿Qué piensan, qué desean?, ¿lo mismo que su líder? "Nos precipitamos de nuevo al abismo soviético, un vacío de información que anuncia la muerte por nuestra propia ignorancia", recogió en "La Rusia de Putin" la periodista Anna Politkovskaya, asesinada en el ascensor de su casa de Moscú en 2006. "Ella se lo buscó, nos puso en peligro con sus escritos", clamó indignada una vecina suya. ¿A quién se le ocurre disentir, buscar otra verdad más allá de la que te ofrecen? En once días de una guerra al estilo del siglo XX, como entonces, ciudadanos transmutados en agresores o refugiados, pero todos -lo reconozcan o no- víctimas. Y la búsqueda de la verdad, abatida.