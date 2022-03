Esto va mal

Se acumulan noticias tan negativas que hasta hace poco nos parecerían impensables en la Europa del siglo XXI: una epidemia de origen desconocido, invasión y guerra masiva en un país europeo grande, escasez de determinados productos, precios de la luz descontrolados, hacia la inflación de dos dígitos y demás. Ahora podemos hacernos los sorprendidos, pero los hechos históricos suelen suceder por causalidades, no por casualidades. En esto Irene Montero, ministra no se sabe por qué currículo o méritos personales, acaba de anunciar un Plan Estratégico de Igualdad, feminista, para gastar 20.000 millones de euros (más de tres billones de las antiguas pesetas), no se sabe con qué contenidos concretos. Gastando mucho parece que se hace mucho. Depende.

Depende en qué se gaste ese enorme dinero, por ejemplo si es para ampliar e igualar permisos de maternidad y paternidad, o para dar subvenciones a chiringuitos y decir “todos, todas y todes”. Con 20.000 millones se pueden construir muchas centrales eléctricas, institutos y hospitales. De acuerdo que aún hay que avanzar para conseguir la plena igualdad de oportunidades efectiva, pero es en Europa occidental donde más se ha progresado en este sentido, pasando por Thatcher y Merkel hasta Ayuso o Ana Botín en España. ¿Alguien puede citar dos líderes mujeres en naciones comunistas, y otras dos en naciones islamistas? Del virus de China comunista, seguimos sin saber cómo empezó en Wuhan. Y sobre Putin: ¿es nazi la víctima agredida o el nacionalista mentiroso invasor? Que no nos cuelen que la economía va mal solo por la guerra de Ucrania, ya antes España ha sido la nación de la UE cuyo PIB ha bajado más en 2020 (10%) y se ha recuperado menos en proporción en 2021 (6%), a principios de 2022 ya teníamos una inflación del 7%. ¿Ahora de qué sirve presumir de haber sido los que antes y más centrales eléctricas hemos cerrado? Cuando la luz subía un 10% o un 20% las izquierdas pedían la dimisión de Rajoy y hablaban de pobreza energética. ¿Qué hacen ahora que gobiernan, con precios regulados, cuando la luz sube un 200 o 400%, aparte de discursos retóricos? La compañía eléctrica pública de Barcelona está en quiebra. No les vale el carbón, ni el petróleo, ni la hidroeléctrica, ni la nuclear ni el gas natural: ¿solo les vale la eólica, y el hidrógeno verde futuro, suponiendo que sea eficiente hacia 2030?