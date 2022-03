El profundo cambio geoestratégico y económico que está provocando ya la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha situado a la regasificadora de El Musel en el punto de mira no solo de las autoridades asturianas, sino también de las nacionales y europeas. La planta, concluida en 2012 tras una inversión de 382 millones de euros y que nunca ha funcionado por obstáculos políticos y administrativos, se ve ahora como una pieza a tener en cuenta en el nuevo paradigma energético de la Unión Europea, que ha iniciado un proceso aparentemente imparable para reducir o directamente eliminar su dependencia energética del país gobernado por Vladímir Putin. La alternativa más viable y rápida pasa por nutrirse del gas procedente del norte de África. Pero también el sistema de regasificadoras creado a nivel español, durante bastante tiempo puesto en entredicho por una supuesta falta de competitividad, ha cobrado casi de la noche a la mañana una importancia vital. El Pleno municipal de Gijón aprobó hace unos días por amplia mayoría una propuesta para pedir agilizar los trámites y autorizaciones necesarias y que se definan plazos para su puesta en marcha. Es una reclamación más que razonable y necesaria.

La regasificadora de El Musel recibió la declaración de impacto ambiental en abril de 2021 y ahora está pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica revise su modelo de funcionamiento, paso previo para la concesión de la autorización definitiva que permita el encendido. Parece pues que esta vez sí, la planta cuenta con el apoyo político imprescindible. Pero eso no será ni mucho menos suficiente mientras no haya clientes. También en este punto será necesario generar un clima de confianza a nivel social y desde los poderes públicos. “Ofrecer” los dos enormes tanques del puerto gijonés como una opción viable y recomendable en el nuevo contexto internacional excede con mucho las competencias locales, pero cuanto más fuerza se haga desde la ciudad más factible será que la idea cale en Bruselas. En esta línea, el Consejo Europeo que se celebrará los días 24 y 25 de marzo para tratar la cuestión energética no será definitivo, pero podría ser relevante.

Gijón cuenta en este contexto con una oportunidad para darle vida a un macroproyecto intrínsecamente ligado a la polémica ampliación de El Musel, que algunos habían dado por muerto. El arranque de la regasificadora, capaz de almacenar 300.000 metros cúbicos de gas natural licuado, equivalentes a 174 millones de metros cúbicos de gas, implicaría además la aparición de un importante polo de generación de empleo en los muelles de la ciudad, en plena transición para rebajar su supeditación al carbón. Se trata de una instalación estratégica de primer nivel. Cualquier esfuerzo en su favor será positivo.