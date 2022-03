Restricciones y rehabilitaciones

La sentencia que hemos conocido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque recurrible, de mano ha tumbado las intenciones de la alcaldesa de la sonrisa facilona de la Ciudad Condal, sobre la regulación de las zonas de bajas emisiones que el gobierno de Ada Colau había establecido al tráfico en las calles de Barcelona. Este fallo judicial ha puesto como era de prever en pie de guerra a la oposición de nuestra villa marinera, cuyos ciudadanos que circulan por ella no en chalupas sino en vehículos, estaban obligados a partir del próximo 1 de abril a disponer del conocido como “distintivo ambiental”, para poder aparcar en zona ORA. Cabe recordar que tanto Foro como PP votaron en contra de la resolución pactada por PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos. Los motivos que alegaban son muy similares a los que en la sentencia de marras se aluden, como lo poco oportuno de aplicar una restricción que supondría para muchos, la adquisición de un vehículo nuevo, justo en unos momentos donde la economía particular de la gran mayoría hace aguas.

Veremos cómo acaba el asunto, pero de momento a nuestra alcaldesa no le habrá gustado lo más mínimo, y que al contrario que su colega catalana, gasta menos en sonrisas que en rehabilitar algunos barrios gijoneses, que conservan el mismo aspecto que cuando los tanques subían por El Coto por el mismo lugar que ahora ocupa ese ‘maravilloso’ carril bici que tantos atascos y problemas está ocasionando a diario. Claro que estas cosas hay que sufrirlas para saber de qué se habla.

Pero hablando de rehabilitaciones, y para que no se diga, la mandataria de nuestro Ayuntamiento parece haber encontrado la fórmula para poder cumplir con su órdago de poner coto a la Feria Taurina de Begoña. Hay que reconocerle ingenio, aunque puede que la idea no haya partido de ella, pero que ahora de repente, aprovechando una supuesta nueva partida de fondos europeos (¿de quién si no?) para la rehabilitación de edificios antiguos, se les haya iluminado la bombilla para comenzar por El Bibio, aduciendo unos hundimientos en su gradas, proyectando en ella una transformación total, que incluya una cubierta permanente, de modo que la plaza pueda ser utilizada durante todo el año para distintos eventos, da qué pensar. Y ya saben ustedes aquello de que piensa mal y acertarás.

En fin, temas hasta cierto punto menores para entretener al vulgo, mientras asuntos de mayor enjundia, dentro y fuera de nuestra región, como las cada vez más numerosas protestas de sectores claves de nuestra economía, o ese arriesgado giro copernicano del Gobierno central en el asunto del Sahara Occidental, a espaldas de todos, sin duda no favorecerán en nada nuestra recuperación económica ni nuestra “rehabilitación” como país fiable. “Nada nuevo”, ha llegado a afirmar el delegado del Frente Polisario en Asturias, Yahya Edjil: “Lo único que podemos esperar del PSOE es traición y traición”. Quizás haya sido injusto con muchos socialistas y en realidad se refería a uno en particular.