Un hombre con talante y talento

Amigo Lozano: ya te echábamos en falta en los últimos encuentros de Puente de Mando. Éramos conocedores de tu deseo de unirte a ellos, pero las circunstancias, como bien decía Ortega y Gasset, a veces no congenian con la voluntad, sino con la razón.

Has sido y seguirás siendo en nuestro recuerdo un hombre querido en nuestro grupo, al que no has dejado de asistir desde tu incorporación al mismo, en el que has estado siempre apreciado por sus componentes. Prueba de ello es el reconocimiento que con fecha 26-11-2015 en base a tus cualidades humanas y profesionales te otorgamos en La Casa del Mar (nuestros reconocimientos siempre los hacemos con mantel, que nos permite a los postres soltar todo lo que sentimos por el homenajeado).

Allí, recuerdo que hablamos de tu trayectoria profesional, tan extensa y valorada que si tuviese que exponerla con detalle ahora, se haría interminable, y considero que quienes te hemos tratado, ya somos conocedores de ella, sino en la totalidad, al menos en las muchísimas distinciones profesionales obtenidas en el transcurso de tus quehaceres, que sin lugar a dudas, será una perpetua plataforma de recuerdos para quienes en tu ámbito familiar los tendrán siempre presente, y seguro que será una fortaleza ante tu ausencia, en los corazones de tu esposa, Sonsoles, y de tus hijos y nietos que tanto has querido.

Tu elegancia te ha acompañado siempre en tu vida, sin obviar ese carácter y saber estar en todos los círculos. Nunca una palabra más alta que otra, ni siquiera enojado, evitando las discusiones. Siempre has tenido un claro dominio de la reflexión y de la medida, como corresponde a los hombres virtuosos, por eso, en casi todos los finales de las tertulias, tu opinión era imprescindible.

Puedes estar orgulloso Gerónimo de que has sabido dejar huella en nuestro grupo de amistades, y al igual que nunca has dejado de renunciar a tus raíces extremeñas, también ahora desde ese indeterminado estado de descanso y paz, nos tengas siempre presente con el afecto que nosotros te recordaremos.