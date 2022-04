Mi gozo en un pozo. Había dos buenas noticias que me alegraron estos días y empiezan poco a poco a desvanecerse. Con lo necesitada que estoy de buenas nuevas. Tenía la ligera esperanza de que no recurrirían la decisión judicial y que, por una vez en la vida, serían conscientes de que despilfarrar el dinero de los gijoneses con juicios y más juicios no es lo apropiado, especialmente en estos momentos. Pero parece que a nuestro Ayuntamiento esto se la trae al pairo y quiere que juguemos al “cascayu” todos, nos guste o no.

Cuando leí la noticia de la sentencia judicial que obliga a reabrir el doble sentido, del varapalo que les han dado, pensé por un momento que, por fin, yo como tantos otros, no me pasaría la vida en atascos interminables, y tardando más del triple en ir al trabajo que cuando podíamos utilizar el Muro, ese que quieren convertir en un vergel (a la sombra y con un frío que pela), porque por lo visto no es suficiente con pasear cerca del mar. En fin, supongo que esto conlleva meses y meses de retraso en poder llegar a una solución. Y, mientras tanto, aquí nuestro gobierno municipal se dedicará a cambiar ordenanzas y hasta el plan de movilidad o de lo que sea, con tal de continuar con su plan para el muro. Vamos, algo así como lo que hace el “Boss” a golpe de decreto ley. Plan que, tras dos años de idas y venidas, no tenemos claro, porque doble sentido sí, doble sentido no… Anunciando constantemente cosas diferentes, que nos tienen en un sinvivir constante. Palabrita que era una de las noticias que, oigan, teniendo en cuenta que la bici no es para mí, por mis problemas rotulares, ir y venir por el Muro, aunque sea despacito, me daría algo de vida.

La otra maravillosa noticia, que creo que será de las mejores en estos nefastos años, es la posibilidad de retirar las mascarillas en interiores. Ni idea tienen, de verdad, lo fundamental que me resulta para mi trabajo, por ejemplo, y para mi salud mental, que esa es otra, porque me cuesta hasta vivir debajo de ellas. Pero para variar, estamos como con el proyecto muril, que si sí, que si no, que si antes de Semana Santa, que sí después. O sea, más o menos lo de siempre. Nos tienen en una incertidumbre constante que es ya una constante en estos tiempos. Así que nada. A esperar, para variar, a ver si los hados están por fin de mi parte. Ver veremos.