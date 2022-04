Un vuelco relativo

No parece un vuelco el resultado de las primarias del PSOE gijonés, aunque conlleve el cambio en la secretaría general. La diferencia entre un candidato y otro es tan corta como lo fue en las anteriores, y el nuevo secretario tendrá una mayoría tan exigua como la tuvo el anterior. La división en el partido es evidente, con un tercio de militantes para cada candidato y otro tercio a verlas pasar. Desde fuera, parece evidente que esta división no es buena y ante lo pertinaz de los resultados, una negociación que lleve a una colaboración entre las dos tendencias sería recomendable, si es que la tensión entre ellas no lo impide.

Agradece el candidato ganador a los “históricos” su apoyo y pone como ejemplo de partido democrático al PSOE que ya organizó unas primarias en 1987. Por entonces, el nuevo secretario era un crío, y se conoce que le han contado una versión adulterada de la historia.

La historia no es como se la contaron. Estos “históricos” cuyos nombres cita y que ahora le dan su apoyo, en el 87, no querían primarias ni en pintura. Intentaron evitarlas por todos los medios, incluidas amenazas, insultos, descalificaciones y patadas ascendentes a quien las proponía, que era el alcalde, su alcalde, el que en las segundas elecciones municipales había conseguido la primer mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Gijón con 17 concejales, marca nunca superada. Al final, en aquellas primarias del año 1987 se salieron con la suya y consiguieron defenestrar al alcalde que no les permitía una serie de acciones que ya empezaban a hacerse en otros ayuntamientos y que desembocaron en esta medio democracia que tenemos hoy en día.

No, estos “históricos” no querían primarias porque sabían que las tenían perdidas, que la militancia y, sobre todo, los ciudadanos apoyaban a Palacio. Al final, las ganaron repartiendo carnés del partido a los antiguos militantes comunistas que se habían ido del PC con su candidato Areces. Estos nuevos militantes no tenían derecho a voto, pero inclinaron la balanza del lado del candidato oficial, que por cierto, ni siquiera era militante socialista. La maniobra era ilegal, pero “los históricos” controlaban el partido, negaron el pan, la sal y el censo de afiliados a Palacio y, cuando el juez ordenó que se lo facilitaran, habían pasado cuatro años y aunque se demostró que Palacio tenía razón y que a la asamblea habían asistido afiliados que no tenían derecho a participar, en número suficiente para inclinar la balanza del lado de los “históricos”, las cosas ya no tenían marcha atrás.

Uno de esos “históricos”, preguntado en una ocasión por la famosa asamblea, se limitó a decir que la asamblea había sido todo lo democrática que podía ser. Era una declaración de intenciones, democracia sí, pero dentro de un orden.

Suerte al nuevo secretario general, puede aprovechar su cargo para acceder a la verdadera historia de su partido, para saber quiénes fueron históricos y quienes no lo fueron tanto. Puede resultarle útil para saber dónde se apoya.