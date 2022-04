La alcaldesa agriada

La esperada comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con una traducción simultánea más que deficiente por su pésima calidad de sonido (a ver si es que hubo algún sabotaje interno) y con una novedosa intervención final de Pedro Sánchez, única en el mundo junto con la que el extravagante Boris Johnson dirigió a los suyos, y que de hecho duró más que la del propio Zelenski (el presidente socialista además de adorar los Focus, se vuelve loco por los focos), tuvo que competir el martes contra una de esas noticias virales en forma de vídeo que vuelan con la misma velocidad que el avión privado del señor presidente, sin duda alguna, lo más comentado en esta nuestra villa marinera.

Los inteligentes lectores de LA NUEVA ESPAÑA, que se mueven en las nuevas tecnologías con la misma facilidad que los peces (cada vez más escasos) en nuestro imponente Mar Cantábrico, habrán adivinado sin falta de más detalles a qué vídeos me refiero, aunque el título de la columna ya les hubiese puesto en la dirección adecuada, algo que por ejemplo aún está por ver en la que adoptará Pablo Iglesias (nuestra calle, que no ese político que maneja a sus marionetas tras el telón), según se deduce del controvertido Plan de Movilidad que se pretende imponer en nuestra ciudad.

Pero a lo que íbamos: dos en concreto han sido los vídeos que de largo se han convertido en lo más visto por los gijoneses, en cuyos móviles no dejaban de aparecer una y otra vez. Si usted no los recibió más de media docena de veces, debería plantearse cultivar más sus relaciones sociales.

En uno de ellos, nuestra regidora rechaza llevar la contraria a quienes la tachan de tener un carácter agriado. “Según está el mundo, ¿cómo no voy a estar agriada? ¡Bastante sonrío!”, acepta, no sin cierta sorna. Lo de que al mal tiempo, buena cara, es evidente que no va con la alcaldesa paracaidista. Ni que una sonrisa puede suavizar un discurso lleno de pésimas noticias.

Pero si el anterior vídeo puede hasta considerarse simpático de la boca de quien para nada parece serlo, el segundo fue el que mayor polvareda levantó, cuando la agriada alcaldesa puso al género masculino a la altura del betún, con calificativos y reflexiones que por mucho que el secretario de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, intentara achacarlas, ¿cómo no?, a un ataque de la ultraderecha (que como el mejor detergente, lo mismo vale para suelos de madera que cerámica), son del todo impresentables. Y da igual señor García, que fuesen extractos de un diálogo feminista contra la violencia sexual en una conferencia organizada por la FSA, que de una valoración sobre lo que Zelenski intenta una y otra vez meter por las cabecitas de algunas de sus Señorías, compadres en el Gobierno y que siguen sintiendo cierto tilín, por la extinta URSS: con ciertos temas no hay bromas que valgan. Las bombas no distinguen santos de demonios.