La danza macabra del payaso

La otra noche –tú dormitabas en el sofá– me dispuse a ver, por segunda vez, “Joker”. A la primera risotada epiléptica del protagonista de la película, te sobresaltaste, estiraste cuello y orejas y emitiste ladridos típicos de perro asustado. Sé que no te gustan los sonidos estridentes ni los movimientos agitados. Lo sé. Entiendo esa reacción asustadiza, que calmé con cuatro rascaduras en tu barriga y el rebaje del volumen de la tele. Lo que no sabes, y te cuento ahora, es que las carcajadas histriónicas de Arthur Fleck (así se llama el payaso demente, interpretado por Joaquin Phoenix) no suponen el mayor efecto aterrador que provoca el filme. No. Si vieras sus danzas macabras, te pondrías histérico del todo, como cuando divisas un patinete a la carrera. No es la risa sino el baile lo que produce más terror. Son las contorsiones danzarinas del payaso las que presagian sus crímenes, excepto en el primero y triple asesinato en aquel vagón del metro donde el Joker explota su risa anhelosa, estrepitosa con el propósito de concitar la atención de tres ejecutivos prepotentes de una poderosa compañía que acosan a una joven y atractiva viajera. Ríe y los mata a tiros. A continuación, se esconde en los baños lúgubres del metro y ejecuta un baile de celebración de la muerte. Se trata de la única ocasión en la que la danza sucede a la violencia mortífera. Los demás asesinatos cometidos por el payaso villano vienen precedidos por sus inimitables danzas rituales.

El baile en la escalinata, quizás el más expresivo y espectacular, anuncia el linchamiento que una turba de máscaras exaltadas perpetra contra los dos inspectores de policía que le pisan los talones. En vagones y estaciones de metro otra vez. El baile que traza encima del capó del coche de la policía, del que ha sido rescatado en medio del caos generalizado en las calles de la ciudad de Gotham, preludia el atentado mortal contra su presunto padre, preboste candidato a alcalde, su mujer y su hijo. Cuando acude al popular programa televisivo que conduce un famoso presentador, encarnado por Robert de Niro, bosqueja unos tímidos, breves, casi invisibles pasos de baile antes de acceder al plató. Esa corta danza, apenas perceptible, se convierte en el prólogo de la balacera que propina al burlón presentador durante la entrevista. Cuando asfixia a la madre con una almohada en la cama del hospital, ya nadie recuerda que, durante una secuencia bastante anterior, obligó a su misma madre a bailar en casa la danza más macabra de todas. Y así, como quien no quiere la cosa, burla burlando, casi que te conté la peli sin perturbarte.