Escalón a ninguna parte

El escalón del Náutico, monumento a la inutilidad, se sigue cobrando víctimas a buen ritmo. Suelen ser viandantes con la vista puesta en el mar que se dan de bruces contra el pavimento al encontrarse con el ornamental obstáculo, colocado en mal sitio a cuenta de la genial idea de algún lejano urbanista ajeno a la noción de accesibilidad, quizás porque no estaba muy extendida en los noventa. El Ayuntamiento quiere quitarlo de en medio, pero se han cruzado en su camino los altos precios de los materiales, así que el concurso para acometer la obra acaba de quedar desierto. Deberán, pues, los confiados peatones andarse con ojo una temporada más si no quieren acabar con sus huesos en el suelo por culpa de un solitario peldaño que, como el famoso diseño de Penrose, no lleva a ninguna parte.