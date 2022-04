Vídeos manipulados

Un vídeo que comienza de forma abrupta, con una frase ya empezada y termina de la misma forma, sin acabar la frase, tiene muchas papeletas para estar manipulado. Si quien te lo envía o difunde es uno de esos de las banderas al viento, de los que sirven de altavoz a los bulos más absurdos de medios creados para mentir, entonces, las tiene todas. Por eso, cuando recibí el vídeo de Ana González, ni me molesté en abrirlo. Fue después, al ver el revuelo montado, cuando lo recuperé, lo escuché y leí la transcripción de las palabras de la alcaldesa. Lo hice varias veces y no encontré nada que justificara las críticas.

Textualmente dijo: “Nos toca volver a defender la dignidad de las mujeres, los derechos humanos y, les voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres. Que yo tengo el empeño de creer que son seres humanos, y no animales, y que son racionales y no actúan por instintos. Que no son pura explosión fisiológica”. Aunque en el vídeo difundido, la primera frase se omite, y por supuesto, el contexto también.

Léanlo, reléanlo, analicen y si encuentran algo reprochable en contra de la dignidad del hombre, me lo dicen, porque no lo veo. La manipulación es de tal tamaño, que no solo manipulan el vídeo, con un titular confuso, también el sentido de lo dicho, conscientes sus autores, de que la mayoría de los usuarios de las redes no se van a molestar en pensar, simplemente van a aplaudir con las orejas y de que los medios interesados en arrimar el ascua a su sardina van a bendecir la manipulación con unos grandes titulares.

Que la alcaldesa diga que tiene confianza en los hombres, que son seres humanos y actúan con raciocinio ¿es indigno? Indigno es manipular la realidad para atacar a un rival, mentir para infringirle daño, utilizar la mentira y la calumnia contra cualquier persona. Indigno es escribir grandes columnas basándose en los ecos y no en las palabras.

¿Quién manipuló ese vídeo y quienes lo difundieron? Esos son los indignos. Ahí está la indignidad, la maldad, lo rechazable, pero ¿alguien se molestó en averiguar quiénes son los responsables? Esos siempre se van de rositas, especialistas en tirar la piedra y esconder la mano, lo que pretenden es hacer daño usando la calumnia. Indignos son los que encienden la mecha a sabiendas de que ya no se va a apagar, de que por muy burda que sea la manipulación hay muchos tontos útiles para difundirla y más para incorporarla a sus discusiones de café, que aunque no hayan entendido nada, lo han leído en los periódicos, lo vieron en internet y es lo que quieren leer y escuchar, así que tiene que ser verdad, aunque sepan que es mentira.