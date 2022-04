Pensamiento de un cofrade

Y a la tercera fue la vencida. Dos años con el alma, con la salud y con la vida en vilo y parece que ya vemos el horizonte, el futuro más despejado. Ha sido muy duro para todos. La pandemia, parecía en realidad una nueva serie de Netflix en la que todos nosotros teníamos un papel estelar. Lo que nunca pensábamos que pudiera ocurrir, se hizo realidad y a nivel global. Esto ya no era una situación delicada que acontecía en una parte del mundo lejana, y que no tenía que ver con nosotros y nuestro día a día.

Y todo se paró. Y lo que era importante dejó de serlo, ya que la misma supervivencia era un asunto cotidiano al que teníamos que dedicar tiempo y ocupación. Teníamos que cuidarnos, y además de forma colectiva.

Hace dos años, estábamos ensayando las procesiones. Ocupándonos de nuevos pasos para hacer más espectacular nuestro porteo por las calles de Gijón. Tuvimos que dejarlo todo, y nos confinamos sin haber experimentado nunca nada parecido. Las ilusiones y planes que teníamos se deshicieron fruto de una fuerza tan demoledora como incierta.

Y todos descubrimos nuestro hogar de una forma distinta, más intensa. Descubrimos espacios nuevos y posibilidades de vivir de una forma distinta. Valoramos lo que antes teníamos y que no dábamos la importancia debida; La familia, los amigos, y nuestros hábitos más cotidianos empezaron a tener un nuevo valor.

Se nos cayó nuestro mundo y quedó al aire nuestra fragilidad, como humanos y como sociedad.

Todo esto se produjo a días de la Semana Santa de 2020. Qué curioso, qué momento más significativo. Dios nos envió, hace poco tiempo, unos dos mil años, a su hijo. Sin duda para enseñarnos el camino del bien y la verdad de la vida. Y lo hizo de la manera más increíble que podía hacerse, no como rey sino como servidor del hombre y muriendo por nosotros y por amor, y dejando pruebas del mismo en su estancia entre nosotros. Y Cristo nos enseñó a vivir con unos valores que hoy impregnan nuestra cultura occidental.

Dios vino a dejarse ver; y vaya si lo hizo. Nos dio multitud de señales realizadas por su hijo para liberarnos de nuestros excesos y pecados cotidianos. Y nos enseñó que cuando falla el hombre, Él está con nosotros.

Y entonces, hasta quien dijo no creer en nada más que en sí mismo, tuvo un momento de lucidez y miró a Dios, y siguió con más detenimiento los hechos de la Pasión de Cristo pero desde su intimidad. En silencio y dándose cuenta del significado de aquellos momentos, y su perecido a lo que estábamos viviendo con la pandemia que se llevó por delante a muchos de los nuestros.

Pasaron un poco más de dos años, y todo ha cambiado. En lo referente a la Semana Santa, todos la esperábamos y deseábamos poder recobrarla con nuevos sentimientos, nuevos valores y más amor a todos con los que nos ha tocado compartir nuestra vida.

Esta Semana Santa estamos saliendo a nuestras calles de nuevo, pero no para recuperar una normalidad, sino para crear una nueva realidad en la que todos seamos mejores personas y donde el amor al prójimo sea más cierto que nunca.

El Domingo de Ramos, frente a la Antigua Pescadería, frente a nuestra playa, nos quitaremos los capirotes y dejaremos ver nuestras caras, y diremos con orgullo ¨Soy cofrade, tu vecino y estoy aquí para servirte en lo que necesites. Cuenta conmigo¨.

Y pienso que ha llegado un nuevo tiempo. El tiempo de los valores y de las buenas personas. Feliz Pascua Gijon.

PD. Me encontraba un poco mal cuando escribía estas reflexiones. Me hice un test... y positivo en covid. Mi Semana Santa se acabó antes de empezar. Cuidaros mucho, esto no acabó.