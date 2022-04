Que viene Paco con la rebaja

El combustible se ha convertido en un artículo de lujo, y el gas ni les cuento (o sea que no me pregunten, porque ya acabo de advertir que no les iba a contar nada). Como consecuencia, la gente echa la gasolina en el depósito con cuentagotas, los viajes de novios en coche no suelen rebasar Baldornón –porque al llegar a esa población ya se gastó el presupuesto de gasóleo para todo el recorrido-; para ahorrar en plancha las amas de casa colocan los pantalones debajo del colchón y tuestan el pan en el alféizar de la ventana con una lupa para concentrar los rayos del sol cuando decide salir a escena y, en general, todo el mundo anda cabreado y asustado al 50%, y más que se va a poner…

–¡La madre que vos…!… ¡Si toy viendo que el litru gasólio lu tenéis hoy a 1,923!! –¿El que diz, ho? –¡Que el litru ta a 1,923!… –¡Qué va, ho, ta equivocáu!… eso que ta leyendo nel surtidor ye lo que pagó el que diba delantre de usté por llenar el depósitu… mil novecientos veintitrés euros… ¡Ay!… oigaaaa… ¡anda mi madre, que a esti olvidóse-i respirar y ta poniéndose moráu!… ¡¡que ye una broma, paisanuuuu!!… coñi, nun vuelve en sí… ah Veneranda: fai el favor de llamar al 112, que esti nun recupera…y, encima, ta saliéndo-i una espumuca muy rara pola boca…¡¡a ver si ye otra variante del covid y nos la pega!!… A causa de que se anunció la semana pasada la subvención de unos centiminos por litro de combustible, la gente aguantó lo que pudo sin ir a las gasolineras, bajando las cuestas en punto muerto y empujando a mano el coche cuesta arriba, porque eso de ir en primera es como poner el pescuezo al alcance de un vampiro famélico… –Joé, tais desbordaos de xente que quier comprar cola rebaxa… y, encima, tais solo dos pa tóo, cuando antes yeren cuatro los que servíen n’esta gasolinera… –…Ya, pero uno acaba de ponése de baxa. Al probe i dio por leer el real decretu con lo de la rebaja y toó eso, y pa mi idea que se i fundió un fusible nel cerebru al tratar de entendélo… ¿cómo diz, ho?… ¿que nel cerebru nun hay fusibles?… entós será que se i sobrecalentaron les neurones… ¡porque i salía un tsunami de fumu poles oreyes!… –¿Y Silverio, el dueñu? ¿Tá de vacaciones, ho? –Pa mi idea que debe tar al llegar. Salió nel primer avión pa´l Ministeriu Hacienda pa lo de les subvenciones… al parecer, como nun hay perres pa tóos, la ministra compró una barquillera de aquelles vieyes, y caún tien que dá-i a la ruleta… y, según el númeru que salga, dante más o menos subvención… ¡¡ay, mira, ahí vien!!… ¿qué tal, Silverio?… ¿sacaste un buen númeru, ho?… –El más altu… –¡Ay, gracies a Diossss!… porque tamos afogaos de deudes por tener que devolver a la xente les perres de la subvención… ¿Y cuánto te dieron, ho? –Veinte barquillos… –¿Cóooomoooo? –Lo que oyes, fíu… les perres acabáronles a los diez minutos… a los siguientes y-os dieron entraes gratuites pa dir al Ministeriu de Agricultura a ver cómo y-os dan les subvenciones en forma de bolses llenes de cuchu a los agricultores y les cares que ponen al recibíles…y a mí tocáronme estos barquillos. La mitá tan caducaos, pero como tenemos clientes muy miopes nun van leer la fecha y podemos dáyos-los como equivalente a una devolución de subvención en especies… Seguramente para en el futuro poder salir de rositas de situaciones como ésta, es por lo que se ha diseñado un plan de educación en el cual lo esencial no es estudiar y aprender, sino aprender a aprender. A los retrógrados que aprendan de memoria la tabla de multiplicar del siete los pondrán de cara a la pared llevando un casco con una copia de las orejas de Albert Einstein, para que aprendan lo que sucede cuando se sacan las patas del tiesto… –…O sea que lo de la subvención ye… –Mire, paisanu, nun se rompa la cabeza: usté me paga el preciu que taba cobrando-i la semana pasá pol gasóleu, o sea, casi dos euros el litru; yo i devuelvo veinte céntimos por cada litru…Usté compró 15 litros, entós tengo que devolvé-i cuarenta céntimos… –…Pues… a mi parezme que nun ye así… porque si multiplico 15 por… –¿El que diz, ho?… ¿que multiplica?… ¿usté sabe multiplicar de memoria, ho?… uy, uy, uy, qué mal pinta tóo esto. Eso ye un delitu de rebelión escontra el Ministeriu de Educación…o sea que sabe multiplicar… ¡vamos, vamos y vamos!… anda, que tamos aviaos, con esta xente… y seguro que, cualquier día, va y diz que sabe dividir ¡¡Santo cielo!!… –Estooo… ¿dividir yo?… ¡¡qué va!!… ¿qué ye eso de dividir, ho?… ¿un nuevo concursu de tele 5?… Hala, traiga p’acá esos cuarenta céntimos polos quince litros, que nun vamos ponenos a mal por esa actividad tan delictiva que ye multiplicar de memoria… (¡joé, que sustu!… esti ye capaz de denunciarme…¡¡pues como se entere que también sé los ríos y les cordilleres de la península ibérica, voy pa Villabona una temporá!!).