De perros y niños

Me lo imaginaba. No hay más que pasear por Gijón para darnos cuenta de que nuestra ciudad es esencialmente canina. Que conste que he tenido perro y le he querido muchísimo, que cuando se fue, no puedo negar que dejó un vacío en mi vida. Pero el hecho de que haya más del doble de perros que de niños me produce una tristeza tremenda. Ya, ya sé que hoy en día no es fácil traer hijos al mundo, porque las cosas no van precisamente bien. Tener niños conlleva una carga económica que no todo el mundo puede soportar. A las múltiples necesidades de los infantes hay que añadir el que no se puede vivir como antes de tenerlos. Se acabaron las juegas nocturnas, las quedadas con amigos, se acabó el relax de las vacaciones, al menos mientras estás criando. Adiós a mirar para tu ombligo. Un hijo pasa a ser el centro de tu universo. Es decir, te quita, te coarta la libertad, pero les juro que te da la vida, le da sentido a todo y hace que tu capacidad de amar sea infinita. Para qué contarles cuando esos hijos tienen otros, entonces ese amor se multiplica. Y así se va creando el ciclo de la vida.

Lo complicado es cuando ese lugar, el de los hijos, lo ocupan los perros. Cuando los perros son considerados como bebés, como personas, entonces es que algo está fallando en esta sociedad. Supongo que el hedonismo que impera hace que muchas personas no se planteen tener hijos y sin embargo se llenen de perros, muchas veces más de uno, que por otra parte, no crean, también conlleva un gasto importante, porque evidentemente hay que cuidarlos, llevarlos al veterinario, que es una pasta (todavía no hay seguridad social para ellos, aunque no creo que tarde viendo cómo van las cosas), hay que alimentarles, y cada vez están más caros los piensos, dejarlos con alguien si nos vamos de vacaciones o pagar un hotel perruno… O sea que, en fin, parece claro que también nos coartan las libertades porque ellos acaban teniendo las mismas necesidades que los hijos, o al menos eso creen los dueños de esos perros-bebé, con su carricoche y todo, con su ropa, cara también para variar. Insisto. Una pasta. Y sé que dan amor, por supuesto, díganmelo a mí, cuando mi Molke me esperaba despierto mientras todos dormían, para poner su cabecina en mi regazo, aunque llegara a las mil de la clínica. Y eso, que haya más perros en una ciudad que niños, no me parece natural. Quizás sería importante reflexionar sobre el futuro de nuestra región, tan maltrecha económicamente, cuando en el futuro, solo los perros puedan habitarla. ¿No sería mejor darles a los perros unos pequeños amos?