Mascarillas, psicólogos y logopedas

Creo que ustedes ya sabrán a estas alturas que las mascarillas me traían loca. Tengo varias razones para considerar que dos años han sido más que suficientes. Supongo que, por mi trabajo, estoy acostumbrada a evaluar en los problemas riesgos y beneficios (son técnicas que enseñamos a nuestros pacientes). No tolero la incongruencia, la falta de sentido común. Por ejemplo, ¿de verdad servía para algo llevar las mascarillas al aire libre durante tanto tiempo? ¿Esas que mucha gente llevaba por debajo de la nariz, guardándolas en los bolsos de cualquier manera, y que reusamos constantemente? No dudo de que habrá gente que cumpla con las medidas de total higiene con ellas, pero apostaría que no son la mayoría. Por otra parte, Asturias ha sido superestricta con ellas y no ha habido mucha diferencia en porcentajes de covid con otras autonomías más laxas.

Otros países europeos y EE UU han sido mucho menos rígidos, y por supuesto siguen sin mascarilla y desde luego sus medidas no han sido ni de lejos tan brutales como aquí. Pregunto: ¿esta pesadilla de dos años, este sinvivir, ha servido para algo? Porque que yo sepa, no nos ha ido mejor que al resto. Nosotros siempre lo más de lo más, venga restricciones sin ningún tipo de coherencia. Ahora nos dice aquí Barbón que la pongamos todos, menos en el cole (que, claro, no están juntos ni nada) y argumenta que es para facilitar la comunicación emocional. ¡A buenas horas! A ver si lo entiendo: ¿Ahora sí es necesario que se comuniquen? ¿Y durante dos años no? Pero ¿no estamos fatal en Asturias, como en una ola de las gordas? Entonces ¿por qué ahora no la ponen los niños y antes sí? Está claro que no tienen ni idea de lo que es el desarrollo emocional, evolutivo, del ser humano. ¿Qué pasa con las consecuencias de estas medidas tomadas arbitrariamente? Y es que ¿el retraso emocional, el del lenguaje, el social, quién lo soluciona? Porque dado que somos el país de Europa que menos psicólogos tiene en la red sanitaria, ¿a quiénes les toca pagar para solucionar los problemas que ya se están presentando? Pues a los ciudadanos que tienen que acudir a los privados. Y digo yo: los centros sanitarios, los psicólogos… ¿tenemos que seguir devaluando nuestro trabajo porque tenemos la obligación de usar las mascarillas? Señores pensantes que gestionan esto: reflexionen, mejor dicho, piensen ¿Hay menos peligro en un restaurante, en un gimnasio, en un estadio, en el teatro, el cine, etc., que en un despacho con distancia de seguridad con el paciente? ¿Ustedes saben que el 60% de la comunicación es facial? ¿Cómo podemos trabajar si nos perdemos ese 60%? Niños y adolescentes, que necesitan hoy más que nunca ser ayudados. ¿Cómo trabajamos con los niños TEA? ¿Cómo narices lo hace un logopeda? Ya. Pues sí. Muchas preguntas sin respuesta. Por eso indigna y mucho que no tengan en cuenta nada. Que este gobierno, este Ministerio de Sanidad, lance decretos leyes sin tener ni idea de lo que están haciendo me preocupa y mucho. Solo espero que los colegios de psicólogos y logopedas tengan en cuenta la estafa que hacemos a nuestros pacientes si seguimos haciendo terapia con mascarilla, pacientes y profesionales, y haga que este gobierno rectifique, algo que por cierto es ya su forma de gobernar.