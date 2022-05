Otra manera es posible: democracia interna

Dice un histórico militante del Partido Popular, que lleva más de 30 años en el partido y con frecuencia ocupando cargos importantes, que siempre pasa lo mismo, que en los momentos importantes siempre aparece alguien con algún conflicto interno. Momentos importantes son todos, en mi humilde opinión, en el día a día del partido.

Y es verdad, el Partido Popular de Gijón ha tenido demasiados conflictos internos en su historia. Sin ir mas lejos, en el último año dos importantes: el provocado cese del presidente y el del concejal y portavoz en el Ayuntamiento. El PP de Gijón va de golpe de mano en golpe de mano y de proceso judicial en proceso judicial. Esta semana se ha producido un nuevo capítulo en los juzgados de Gijón, según publica la prensa local.

No se desea en absoluto señalar a persona alguna –no es el momento de buscar culpables sino de encontrar soluciones– pero estas han de venir necesariamente de la dirección del partido. Para ello tienen, entre otras, la responsabilidad de que se cumplan los estatutos. Y estos indican con claridad la senda a seguir: convocar un congreso en el plazo establecido “... cada cuatro años como mínimo”. Van mas de siete años sin congreso. Los afiliados se sienten ninguneados, utilizados y algunos, incluso, molestos con las reiteradas llamadas de la dirección para su propio interés.

Nuestro Partido Popular de Gijón tiene un déficit democrático tremendo. La democracia cuenta con cauces para dar un discurrir a los conflictos y también, en la medida de lo posible, proporcionar la solución, desactivarlos, quitarles potencial destructivo, mejorar la empatía.

El Partido Popular de Gijón necesita romper con todo esto. Pasar página de una vez y convocar un congreso local democrático, limpio y con garantías desde la dirección para que los afiliados decidan en libertad quien será su presidente. Es la única forma de conseguir una dirección aceptada por todos, de unidad, fuerte, representativa y creíble, que nos lleve a obtener los buenos resultados que el partido de centro derecha más importante de España debe tener en la ciudad.

Ahora que la izquierda está demostrando su incapacidad para resolver los problemas, debemos dar un paso adelante y ofrecer a la sociedad una alternativa creíble. Todo esto comienza en nosotros, con una mayor transparencia y con que el foco sean los afiliados y votantes y no las personas que ocupan cargos en la dirección. Mala receta para este puchero sería volver a las andadas. Ya sabemos a donde nos lleva... a tener una mínima representación por carecer de legitimidad moral y el mas mínimo sentido de la justicia.

Es inaceptable, después de tanto tiempo, que algunos dirigentes del partido en Gijón rechacen hablar de congreso local o que otros lo admitan con la boca pequeña argumentando que “ahora no toca” o “toca estar callados para no perjudicar al partido”. ¿Qué tiene de malo hablar en las juntas entre compañeros para tomar decisiones de consenso y cumplir los estatutos? ¿Por qué convierte en crítico a alguien que solo pide respeto para afiliados, simpatizantes y para el propio Partido Popular? Un congreso después de 7 años... ¿No perjudicar al partido es la razón verdadera y real? Es responsabilidad de todos que la legalidad se cumpla, sin excusas. ¿Se imaginan a nuestra actual alcaldesa diciendo que ahora no tocan elecciones porque no es el momento? ¿Se imaginan al Presidente del Gobierno de algún país serio haciendo esto?

Y para finalizar, si no se cumplen las leyes en un estado de derecho, simplemente no es una democracia. No imagino al señor Macron en Francia diciendo a sus ciudadanos, ahora no va bien ir a votar porque hay problemas importantes que atender... No sé, otra manera es posible.