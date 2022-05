Un homenaje a las madres

Lo primero que hago nada más levantarme es santiguarme, ventilar las habitaciones y besar a mis hijos. Después les susurro con voz entrecortada: “Se dice buenos días”. No soporto ver una arruga en los edredones, limpio las copas con un paño de lino, dejo entrar antes de salir y jamás le echo tomate a las albóndigas porque las hago en salsa verde. Soy ella. Mis gestos, palabras y actitudes me delatan. Me adelanto a pagar la cuenta de los cafés, los trapos de la limpieza gozan de lavadoras exclusivas, me echo desodorante cuando oigo la llave en la puerta y sin un libro entre las manos, exijo a mis hijos que lean.

Mis miedos no son los míos, son los de ella. Aún no comprendo que, con seis años, al pequeño no le falte un ojo, porque no debe haber juego infantil cuyo fin sea ese. Pienso como ella, reacciono como ella. Si a mi padre algo le molestaba, eran sus silencios, esos silencios capaces de decirlo todo. Ahora soy yo la que me callo y, al igual que ella, me levanto para atracar la nevera en plena soledad y meterme de nuevo en la cama a esperar que alguien se dé cuenta de que un beso es lo único que necesito. Suspiro si estoy agobiada, canturreo cuando estoy disgustada y sonrío aunque se me escapen lágrimas. ¡Ay, mamá! ¿Dónde terminas tú? ¿Dónde empiezo yo?

No lo sé, pero me sigues enamorando cada día. Tal vez sea porque me quieres exactamente como soy, por eso, no me canso de mirarte. Hoy se te olvidan muchas cosas, te tiembla la mano cuando sujetas la taza del café, ya no usas perfume y la colcha de tu cama está arrugada. Mamá, ¿qué te pasa? Tal vez ya estés cansada. No te preocupes, guiarán mis pasos tus huellas. Una cuchara, será una catapulta, los pucheros, sombreros donde cocinan los adultos, y yo seré siempre tu guerrera. Gracias, madre, porque, aunque sea a gatas, me enseñaste a llegar a la meta.