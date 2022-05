Una alegre cola del hambre

No menos de dos veces cada día pasamos por el tramo de la calle de Mieres donde se ubica la Cocina Económica. De un tiempo pandémico a esta parte, se reabrió el comedor de la entidad en formato presencial y reverdecieron las colas del hambre. Durante el periodo de las restricciones más rígidas se entregaban a los necesitados las comidas en bolsas de plástico, mecanismo que apenas generaba filas de espera. Ahora, todo indica que se ha vuelto a la vieja normalidad asistencial. Como vieja es la historia que te cuento, por venir al propósito y pillarme de cerca.

Rosalía Martínez, recién asentada en una ciudad desconocida, abrigaba bajo sus alones de gallina clueca a cuatro hijos. El mayor, de unos 14 años; la pequeña de 4; la segunda de 13 y el tercero de 8. Tenía un marido, el segundo, que se gastaba el sueldo entero o una parte considerable en puticlubs. Rosalía Martínez rascaba unas pesetas donde y como podía: fregando portales y escaleras, fregando colegios privados, fregando cocinas de bares. Siempre fregando. Cuando los dineros no le alcanzaban para adquirir el condumio de la familia y el marido le escatimaba el pan y la sal o abandonaba la casa una temporada, recurría a las dádivas que le pudiera apurrir el párroco de la iglesia de San José para salir del paso. Algún día, generalmente festivo, que ni por esas encontraba salida a situación tan angustiosa, cogía a la prole y se la llevaba a comer a la Cocina Económica.

Te parecerá raro, Bilbo, o increíble. Ese día lo vivían como una fiesta, como si se celebrara la festividad del patrón o patrona de la villa. Rosalía Martínez se colgaba la sonrisa más ancha y persistente, que contagiaba a los demás. Disimulaba así el bochorno de la pobreza que le tiritaba por dentro. Los dos hijos más pequeños lo disfrutaban como una novedad inocente que les redimía de la rutina. Los dos mayores entendían el mensaje de la madre y no les costaba comportarse como cómplices de la alegría imperante, aunque miraban de reojo los alrededores de la cola que recorría la acera que bordeaba la puerta principal del establecimiento caritativo, temerosos de toparse con las miradas de personas conocidas o, especialmente, de colegas de la pandilla. Ese día, aunque no te lo creas, predominaba la alegría en la cola y en la mesa del hambre. Si la historia no fuera real, no te la hubiera contado. O sí. A mí también me resulta difícil descifrar el enigma que encierra:

Nunca entendí / la alegría que mana / de la pobreza.

Qué pentagramas / regulan tantas músicas / de la miseria.