Un autor en el Páramo

En 2006, la madrileña sede de la SGAE fue asaltada por treinta enmascarados. Se auto definieron como ‘estudiantes, parados o con trabajos precarios’. La ocupación fue consecuencia de una protesta contra el llamado canon digital, un impuesto contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual que protegía al autor frente a la sangría de la copia privada. Diez céntimos en el precio de un CD. Un verdadero atraco, al parecer, que impedía a los pobres disfrutar de la cultura. En ningún país del mundo civilizado ocurrió algo similar. La revuelta terminó en el Congreso como si se tratara de una cuestión de estado. El rechazo a la profesión se hizo visible. No registrar las canciones se convirtió en una actitud molona, mientras que, el autor socio de SGAE era sospechoso de no ser trigo limpio. La Asociación de Internautas, curiosamente, encargada de la ciberseguridad de Telefónica, prendió la cerilla pero la gasolina venía de las nuevas plataformas digitales como Movistar. Una guerra orquestada para evitar el pago multimillonario, al que tenían que hacer frente, como proveedores de contenidos para internet sujetos a Copyright. El día de la victoria, los directivos de SGAE fueron detenidos. En 2021, los tribunales exculpan de todos los cargos a Teddy Bautista, Caco Senante, José Neri y Ramoncín. El caso SAGA quedaba desmontado, sin embargo, los internautas ya no recuerdan nada cuando los autores engrosan las listas del precariado.

La mediatización del rechazo al canon, utilizada como arma de propaganda, dio alas a otros colectivos para oponerse a cualquier pago que reclamara la SGAE. La única herramienta para que los “autores normales” pudieran cobrar sus legítimos derechos se convirtió en la entidad más odiada del país. ¿Por qué hablo de este desagradable episodio de la historia cultural de España?

Meses atrás, un empresario gijonés me incluyó en la programación musical de su local, amparado en el programa municipal Siente Xixón cuyas bases advierten de la obligación de cumplir con autores. Hace dos semanas, recibo un mensaje por el que me comunican la decisión de cancelar el concierto. La razón principal es que, yo, como socio de SGAE, permito que tal cueva de ladrones quiera cobrar la tarifa que estipula la ley. Al habla con la delegación de Oviedo, me dicen que la tarifa especial aplicada no llega a diez euros. Otro verdadero atraco, al parecer. ¿Me han vetado laboralmente por pertenecer a SGAE? Eso parece y no es ninguna broma. Me quitan el trabajo, el dinero previsto y para colmo me llaman no sé qué. Aquí estoy, en el Páramo, ese lugar frío y desamparado, según la RAE.