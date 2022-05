Lo técnico y lo político

El tour de la ministra de Transportes por Gijón ayer, autobús incluido, ofrece un doble análisis. Desde el punto de vista técnico, como era de prever, Raquel Sánchez no adquirió un solo compromiso sobre plazos o financiación ni con el plan de vías ni con el vial de Jove, las dos patatas calientes que vino a oler, no a morder, para no quemarse. Y desde el punto de vista político, la Alcaldesa ha logrado que el Gobierno se haga rehén del protocolo sobre la estación intermodal, novedosa herramienta para la transformación ferroviaria. El documento no obliga a nada, pero ahora hay una firma que desde el Ayuntamiento se podrá (y se debería) esgrimir cada vez que alguien mire para otro lado. Sin olvidar que, a estas alturas, a la ciudadanía, con el asunto del tren, le pasa como a Santo Tomás: creerá cuando lo vea.