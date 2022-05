Visita la ministra la ciudad para firmar un protocolo sobre el Plan de Vías y la estación intermodal de Gijón. Al no tener tal protocolo compromiso jurídico ni presupuestario, puede quedar en la enésima declaración de intenciones. Lo que Gijón necesita para salir de este pantano administrativo, luego que ya hace muchas décadas se desecó el Humedal, no son bocetos sino calendario y financiación, o sea el inicio de las obras. Queda muy guay decir que no quieren pisos para el solarón de pisos, con cuya venta de parcelas se iba a sufragar en parte el desarrollo urbano, que más bonito todo verde. Absurdo cuando los amplios solares son tan grandes que dan para todo ello: estación, viviendas, parque, espacio para perros y equipamientos. ¿Será, señores anti sistema y laicistas, que comprar un piso es pecado capitalista y merece la excomunión?

Tener ilusión para que las cosas salgan bien debe ser un justo término medio entre los anti sistema del cuanto peor, mejor, a ver si quiebra el capitalismo el año que viene, y con ello el empleo y la prosperidad de los ciudadanos, y los ilusos si creen las cosas se consiguen solo con desearlas, sin poner los medios necesarios, cual cuestión de suerte en vez de mérito. Esto vale en casi todos los órdenes de la vida, casi si exceptuamos los sorteos, incluyendo la enseñanza para aprender o el deporte de competición. El Real Madrid de fútbol no ha ganado las 13 copas de Europa jugando con 11 chavales de 18 años de Vallecas, sino con Di Stéfano, Puskas y Gento antes o Casillas, Cristiano Ronaldo y Benzemá después. Entre Zidanes y Pavones, resultaron mejor los Zidanes. El Sporting de Gijón a 4 puntos de bajar a la tercera categoría ficha como nuevo entrenador a Abelardo. Jugador como defensa de éxito tanto en el Sporting como en el Barcelona, y varias etapas como entrenador, tiene experiencia y amor por la ciudad y el club, debe servir como revulsivo e ilusión. El año del descenso a segunda, un defensa de la cantera se pasó la temporada regalando goles a los rivales, y seguía de titular. Las alineaciones deben hacerse con criterios deportivos, no ideológicos. Dice un refrán que la mejor defensa es un buen ataque. Para ganar no llega con jugar todos más atrás y más juntos, en fútbol gana el que mete más goles. Y para marcar gol hay que chutar entre los 3 palos. Para mantener la categoría, no apunten a la escuadra, sino a un metro de altura.