De todas las opciones posibles, la del trazado del vial de la Feria pactado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio es de largo la mejor gracias a que ambas partes han alcanzado una decisión salomónica cediendo terrenos. Eso posibilitará, por un lado, que la extensión de la zona verde del parque Hermanos Castro no sufra una merma excesiva (aunque, lógicamente, no será igual junto a una arteria para tráfico rodado). Y, además, permitirá al recinto Luis Adaro ampliar sus instalaciones y, llegado el caso, construir otras, además de contar con un nuevo acceso que facilitará con mucho las labores logísticas para la celebración de eventos. El proyecto de esta carretera, que no responde a ningún capricho sino a la necesidad de modernizar un foco económico local de primer orden, echa a andar con buen pie.